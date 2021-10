Útoky proti tisku, korupční zneužívání státních peněz a teror proti dětským uprchlíkům na běloruské hranici

Mezitím v Absurdistánu 195:

6. 10. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 10 minut

Videozáběry Sylwestera Latkowského, redaktora týdeníku Wprost, který zveřejnil transkripty těchto nahrávek, jak se pere s dvěma policisty, kteří se mu pokoušeli odebrat notebook, pak použila strana PiS k podpoře svého tvrzení, že se strana Donalda Tuska snaží potlačit svobodu médií.

Ale i když by samozřejmě novináři měli mít právo chránit své zdroje, v tomto případě však existovalo skutečné podezření, že je - Ruskem - ohrožena bezpečnost státu.



Zjevně, strana PiS zřejmě nyní už zapomněla na všechno, co dlouhá léta zdůrazňovala o důležitosti svobody médií, v souvislosti s Latkowského notebookem, protože minulý týden vstoupilo pět policistů do domu reportéra deníku násilně zabavili všechna jeho elektronická zařízení, včetně jeho pracovního notebooku obsahujícího materiály chráněné novinářským právem utajovat zdroje , přestože na novináře nebyl vydán zatykač ani soudní rozhodnutí, které by nařídilo novináři vydat své důvěrné materiály policii. A jaký byl důvod této razie? Údajně někdo poslal hrozby místním politikům ze strany PiS a použil IP adresu routeru, který sdílí tento novinář.

Nikdo není ušetřen. Skupina migrantů s dětmi, některýmž byly jen dva roky , byla zadržena na jedné ze stanic pohraniční stráže v Michałowě, a navzdory skutečnosti, že mnoho dětí již bylo vyčerpáno a nemohly chodit, byly znovu vysazeny na hranici. Jeden opoziční poslanec požadoval vysvětlení a dostal potvrzení, že děti (ve věku 8, 6, 4 a 2 let) byly násilím vysazeny v lese. Rada města Michałów také požadovala vysvětlení od pohraniční stráže a její zástupce rovněž potvrdil, že migranti včetně dětí jsou nuceni se vracet zpět do Běloruska. Tvrdil, že dětem je zima jen proto, že je rodiče svlékají, protože si myslí, že to v strážích vyvolá soucit. Propaganda pohraničníků je každým dnem směšnější. Nedávno zveřejnili obrázek hodinek a zastřihovače vlasů a tvrdili, že je to „další běloruská provokace - maketa bomby“. Někdo je zesměšnil tím, že tweetoval obrázek houby a opatřil jej titulkem „další běloruská provokace: maketa jaderné exploze!“.