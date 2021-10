Volby v ČR: Málokdo rozumí, jak zafungovaly preferenční hlasy

10. 10. 2021

čas čtení 1 minuta

Jen jeden postřeh k volbám (napsal jste to přesně, navíc má ANO s ODS velice blízko). Málokdo z mého okolí ví o tom, jak fungují preferenční hlasy a věří tomu, že je to "hlas lidu," upozorňuje Goce Chadzitaskos.



Tři strany, které byly na postupové 5% hraně, získaly neúměrně velký počet mandátů.

Je potřeba si uvědomit, že stačí 5% preferenčních hlasů k posunu do čela kandidátky – to asi není „hlas lidu“.







Při dnešních možnostech sociálních sítí je to hračka.







Mladí voliči pirátů byli rozhodnuti dávno před volbami a kampaň asi moc nesledovali a myslím, že moc nekroužkovali (zvlášť byli-li vyzváni nekroužkovat).







Předvolební kampaň v tomto případě ovlivnila možná ve prospěch STAN jen o pár procent (vzájemných) a tu kampaň STAN umožnili především Piráti.







Obdobně v menší míře to platí pro ODS a TOP s KDU.







Pokud se více kroužkovalo ve prospěch KDU na ve středu a na jihu Moravy, mohu se o použitých mechanismech dohadovat (sociální sítě na tyto voliče působí v menší míře).







Díky zaslepenosti „antibabišem“ a přesvědčení o svém úspěchu (i trochu nafoukanosti) si Piráti a ODS nepohlídaly koaliční smlouvy.







Stačilo uvést, že parita bude dodržena odstoupením přeskočených kandidátů dané strany a pokud to nestačí, tak abdikací těch co přeskákali. Že by to asi nakonac nedodrželi, je už jiná věc.

