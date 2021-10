Chystá se Johnsonova vláda k otevřené válce s Evropskou unií, kterou tvrdě prohraje?

12. 10. 2021

- Johnsonova vláda po brexitu brání rybářům z evropských zemí v rybolovu. Čtrnáct členských zemí EU varuje, ža zaujmou vůči Británii velmi tvrdý postoj, pokud se její postoj vůči rybářům nezmění.



- Johnsonova vláda také usiluje o nesmyslný, tvrdý konflikt s Evropskou unií ohledně Severního Irska.



- A uprostřed domácí britské krize prázdných supermarketů, nedostatku benzínu, drasticky rostoucích cen energií, snížení sociální podpory obyvatelstvu a zvýšení daní si znovu odjel Boris Johnson do jižního Španělska na další dovolenou.

Čtrnáct členských zemí Evropské unie připravuje společnou deklaraci, v níž obviňuje britskou vládu, že riskuje způsobit "podstatné ekonomické a sociální škody" jejich rybářským komunitám, jimž se Británie rozhodla blokovat přístup do britských vod. Čtrnáct členských zemí Evropské unie připravuje společnou deklaraci, v níž obviňuje britskou vládu, že riskuje způsobit "podstatné ekonomické a sociální škody" jejich rybářským komunitám, jimž se Británie rozhodla blokovat přístup do britských vod.





V tomto prohlášení vyzývají Británii Francie, Belgie, Irsko, Španělsko, Nizozemí, Německo, Kypr, Portugalsko, Dánsko, Itálie, Litva, Švédsko, Malta a Lotyšsko, aby jednala "podle ducha a litery" dohody o brexitu, uzavřené o Vánocích 2020.



Vláda Británie a správa britského ostrova Jersey rozzuřily v posledních týdnech francouzskou vládu, protože odmítají vydat povolení k rybolovu většímu počtu malých francouzských rybářských člunů, které normálně rybaří v kanálu La Manche. Francie pohrozila, že ostrovu Jersey i Británii vypne dodávku elektrického proudu.



Zároveň se vážně zhoršují vztahy mezi Evropskou unií a Británií ohledně Severního Irska. Johnsonova vláda nechce totiž dodržovat celní procedury pro dovoz zboží z hlavního britského ostrova do Severního Irska, k nimž se zavázala v dohodě o brexitu, v jejímž rámci zůstalo Severní Irsko součástí jednotného evropského trhu, aby nevznikla mezi Severním Irskem a Irskou republikou na irském ostrově pevná hranice, která by se stala terčem terorismu.



Irský ministr zahraničí Simon Coveney varoval v pondělí, že EU "už má opravdu dost" Británie ohledně Severního Irska, a obvinil Johnsonova vyjednavače Davida Frosta, že se snaží ochromit seriozní pokusy dosáhnout ohledně Severního Irska s EU dohody.



Evropská unie se připravuje ve středu zveřejnit prohlášení, v němž zamýšlí učinit Británii podstatné ústupky, dovolit jí, aby vyvážela bez celní kontroly do Severního Irska (nekvalitní) anglické (téměř nemasové) párky, které mají obdržet výjimku jako "mimořádně tradiční" britský pokrm.



David Frost se ironicky vysmíval tomuto návrhu EU ještě před tím, než byl zveřejněn. Frost nyní také najednou požaduje, aby případné spory o Severním Irsku byly vyňaty z jurisdikce Evropského soudního dvora, což Evropská unie nepřijme. Frost vyhrožuje, že dohodu o Severním Irsku s EU Británie zruší.



Uprostřed pokračující ekonomické a sociální krize v Británii, způsobené brexitem, odjel Boris Johnson se svou novou manželkou na další dovolenou do středozemského letoviska Marbella (na poslední dovolené byl před třiceti dny). Úřad britského premiéra v Downing Street odmítl uvést, kdo Johnsonovi tuto dovolenou platí, ani jak tam Johnson cestoval.



