Piráti se účastí na této vládě zdiskreditují

13. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Já vím, od zeleného to k pirátským uším dolehne jen nerado.



Ale logika vlády je neúprosná, píše Ondřej Liška.



Pokud vás k většině nepotřebuje, dříve či později se k vám tak i bude chovat. Funkční vláda musí dopřávat dílčí vítězství všem zúčastněným, aby mohli vůbec pomýšlet na znovuzvolení.



U dvojkoalic je to možné, u trojkoalic dost složité.

U pětikoalic zcela nereálné.







Naopak pokud půjdete do opozice, budete jedinou skutečnou demokratickou opozicí.







A i tato vláda bude zatraceně hodně potřebovat opozici, která bude nabízet společensky progresivní alternativu a zastíní plácaly z ANO i pomatence z SPD. A umožní vám budovat opoziční alternativní hnutí.





My měli 6 poslanců a 4 ministry. Dá se to zvládnout, ale cenou je, že se vám začne rozpadat strana, protože na ni nebudete mít dost času, a zato každý v ní bude vědět, jak to dělat líp...







Nebudete stíhat.







Budete nositeli nereálných protestních nadějí.







Přitom se budete od rána do večera utkávat s fosilními představami konzervativců ve vládní koalici, namísto toho, abyste se utkávali s opozicí ve Sněmovně. Nebudete mít o svých důležitých bojích uvnitř vlády komu říct, protože jste poctiví lidé s integritou a týmovým duchem.







S ODS jste lidsky a světonázorově nekompatibilní, vynesla s sebou starou gardu na klopě od dobře střiženého saka Petra Fialy.







Abyste nechodili do vlády, mi říká intuice i přesto, že nemám pochyb o tom, že schopné lidi na ministerské posty máte a udělali by tam určitě skvělou práci.







A podíl na exekutivě bych vám upřímně přál. Ale co všechno budete muset unést a v čem všem ostatním ustoupit, zvláště ODS, to všechno bude na úkor vaší budoucnosti.







Vím, co je to past "státotvornosti".







Cestou je umožnit lepší vládu, než ta, co tu byla dosud, a čas v opozici využít k vybudování silnějšího hnutí, které se příště nenechá odkroužkovat a které zahrne další spřízněné společenské proudy, aniž by ztratilo na vlastní autenticitě. (A nemluvím tu o dredech.)







Jasně, knížecí rady. Ale zkuste zapomenout, kdo je říká. A hodně štěstí. Jste teď, ať už chcete či nechcete, ve Sněmovně nadějí na lepší budoucnost pro mnoho z nás - na lepší, než si vaši případní konzervativní koaliční partneři kdy dokázali vůbec představit.

