Legalizace marihuany byl omyl. Zničila mému synovi život

18. 10. 2021

Zatímco léčebny byly přeplněné dospívajícími, úřady opakovaly, že závislost na marihuaně neexistuje.

Když přišla do Colorada legalizace marihuany, všechno se změnilo, píše v USA Today Aubree Adamsová. Voleným představitelům trvalo téměř dekádu, než pochopili škody, jež tráva působí našim dětem. Viděla jsem to už před lety.

Když nejstarší syn v roce 2014 nastoupil do osmé třídy, v Coloradu otevřeli obchody s rekreační marihuanou. Jeho chování se brzy změnilo. Stal se iracionálním a opakovaně dělal věci, které nedávaly smysl. Odbývala jsem to jako adolescentní změny nálad. Právě se rozešel s přítelkyní. To je vše, přesvědčila jsem sama sebe.

Když nastoupil na střední, došlo mi, že užívá marihuanu. Ale stále jsem si to nepřipouštěla, dokud nenapadl mladšího bratra a pak se nepokusil o sebevraždu. Nemocnice jej léčila a poslala domů. O pár dní později, když bylo jasné, že je stále suicidální, vzala jsem ho zpátky na pohotovost. Řekli mi, ať si nedělám starosti. Je to jen marihuana.

Nakonec se mi syn přiznal, že užívá dab, vysoce koncentrovanou formu THC. Ohřívá se a kouří, přičemž způsobuje okamžité omračující opojení. Můj syn věděl, že ho to přivádí k šílenství. Chtěl přestat, ale zjevně byl závislý.

Skutečně, byl závislý. Závislost je pediatrická choroba. V devíti z deseti případů vzniká z užívání drog nebo alkoholu před jednadvacátým rokem. Marihuana, která je u dospívajících a mladých dospělých spojována s duševním onemocněním a psychózou, vám pomalu sebere vaši lidskost. To udělala mému synovi, který začal běhat po ulicích s bezdomovci. Neměl problém najít lidi, kteří podporovali jeho závislost výměnou za prodej jejich legální domácí marihuany.

Odešla jsem ze zaměstnání a na plný úvazek jsem se pustila do záchrany syna. Brzy jsem zjistila, že získat léčbu není snadné. Místa byla obsazena. Úředníci závislost na marihuaně zlehčovali.

Nakonec jsem našla místo v San Diegu, které nebylo nad mé finanční možnosti a pomohli tam mému synovi obnovit jeho zdraví. Získal zpět sebedůvěru a vypadal dobře. Mezitím jsem zjistila, že v Houstonu existuje komunita, kde hostitelské rodiny poskytují pozitivní podporu. Synovi se po odjezdu z Colorada ulevilo a tak jsem ho v roce 2016 přestěhovala do Houstonu. Já a mladší syn, u nějž se objevila posttraumatická porucha, jsme ho následovali v roce 2018.

Bohužel, můj příběh není nijak výjimečný. Rodiny po celém Coloradu zažily totéž nebo ještě horší věci. Marihuana je stále silněji zapojena do sebevražd dospívajících. Souvisí s ní více jak čtvrtina případů. Tráva nám bere naše děti.

Proto letos zákonodárci obou stran schválili normu, která začíná toto monstrum odstraňovat.

