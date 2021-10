Co plyne z Mynářova videa

25. 10. 2021 / Boris Cvek

Včera jsem s velkým zájmem v Otázkách V. Moravce sledoval debatu o panu prezidentovi se šéfy obou komor parlamentu. Pan předseda Sněmovny de facto připustil, že byl využit, když ho pan kancléř přivedl k panu prezidentovi na oddělení intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice. Vyslovil přání, že tak vyhověl přání prezidenta republiky, nicméně bylo znát, že si sám není jistý, zda prezident byl s to si něco takového přát.

Kdo někdy sledoval Miloše Zemana, jistě nepochybuje o tom, že kdyby to jen trochu šlo, tak by prezident jistě dávno oslovil veřejnost už jen kvůli volbám a politické situaci po nich. Pro rozptýlení pochyb by stačilo pár minut, kde by prezident reagoval na otázky a jasně ukázal, že ví, co se děje. Video, které minulý týden na veřejnost vypustil Hrad, neobsahuje to hlavní: diskusi s panem prezidentem. Měli jsme vidět, jak panu prezidentovi je vysvětleno, co má vlastně podepsat, a jak na to reaguje, aby bylo jasné, že ví, co podepisuje.

Samozřejmě máme oficiální stanovisko nemocnice, že pan prezident není schopen žádných pracovních povinností. Video, které zveřejnil pan kancléř na naléhání šéfa Sněmovny, k čemuž se pan předseda včera v televizi přihlásil, sice jasně dokazuje, že pan prezident není v bezvědomí, že po stránce fyzické by jistě mohl leccos podepsat, rozhodovat a komentovat, nicméně v kombinaci s nemocniční zprávou nechává jen jednu možnost otevřenou: pan prezident není mentálně ve stavu, kdy by dokázal být prezidentem. A samozřejmě: pokud by to dokázal, dávno máme mnoho videí, kde analyzuje a komentuje povolební situaci, a nebylo by důvodu pro žádné lékařské zprávy.

