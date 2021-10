Svět čelí katastrofálnímu oteplení nejméně o 2,7 stupňů Celsia, varuje OSN

27. 10. 2021

Svět se nechopil příležitosti napravit svou ekonomiku po covidové pandemii a čelí katastrofálnímu nárůstu teploty o nejméně 2,7 stupňů Celsia, jestliže jednotlivé země neposílí svou klimatickou strategii, konstatuje analýza OSN.



Tato analýza, zveřejněná v úterý, varuje, že současné přísliby akcí proti globálnímu oteplování by snížily emise uhlíku do roku 2030 jen o asi 7,5 procenta, což je daleko méně než snížení o 45 procent, jehož je podle vědců nutno, aby globální teplota nestoupla o více než 1,5 stupňů Celsia, což je cílem glasgowského summitu, který začíná v neděli.

Antonio Guterres, generální tajemník OSN, charakterizoval tato zjištění jako "hromový alarm" světovým politikům. Experti požadují drastické zásahy proti firmám obchodujícím s fosilními palivy.



I když více než 100 zemí světa přislíbilo dosáhnout do poloviny století nulových emisí uhlíku, to nebude stačit k odvrácení klimatické katastrofy, varuje zpráva OSN, která zkoumá rozdíl mezi úmysly zemí a skutečnými akcemi, jichž je pro záchranu klimatu zapotřebí. Bylo zjištěno, že mnoho příslibů ohledně nulových emisí je jen mlhavých a pokud skutečně nedojde k drastickému poklesu emisí už během tohoto desetiletí, dojde ke katastrofálnímu globálnímu oteplení.



Inger Andersen, ředitelka ekologického programu OSN (UNEP), který tuto analýzu vypracoval, konstatovala: "Klimatické změny už nejsou problémem budoucnosti. Jsou problémem dneška. Máme-li mít šanci omezit globální oteplení na 1,5 stupňů Celsia, máme osm let na to, abychom snížili emise skleníkových plynů téměř o polovinu. Osm let na vypracování plánů, na realizaci strategie, a na zavedení škrtů. Hodiny tikají nahlas."



