Koronavirus: Zvyšte důchodcům penze, pokud se nechají očkovat!

30. 10. 2021

čas čtení 3 minuty

Někteří politici si kupují hlasy seniorů za vyšší důchody, jiní je chtějí zavírat doma. Zajímavé je, že ještě žádného nenapadlo zvýšení důchodů jako odměnu za očkování. Přitom to je ten populismus, který by mohl být i prospěšný pro celou společnost....https://t.co/XBxFQ9eqiA — Filip Pertold (@FPertold) October 29, 2021

V pátek 29. října zaznamenala Česká republika 5720 nákaz. Hospitalizováno je 1446 osob. Celkem zemřelo v ČR 30 736 lidí. Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 467 infekcí na 100 000 obyvatel



Nejpostiženější jsou Prostějov (610 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (544 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (506 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (463 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (403 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (488 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (456 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 318 nákaz na 100 000 obyvatel.



- Reakce Švédska na koronavirovou pandemii byla pomalá a přípravy na boj proti pandemii byly nedostatečné, konstatovala komise vyšetřují reakci švédských úřadů na pandemii.





- V Rusku zemřelo v září na koronavirus nejméně 44 265 osob. Celkem od začátku pandemie zemřelo v Rusku na covid asi 462 000 lidí, uvedl státní statistický úřad Rosstat.



- Ukrajinský prezident zapřísahal místní občany aby se proboha nechali očkovat, protože počet denních infekcí tam drasticky roste. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví zaznamenala 26 870 denních nákasz a 648 denních úmrtí



- Itálie v pátek zaznamenala 33 úmrtí na koronavirus, ve čtvrtek 50 úmrtí. Počet denních nákaz byl ve čtvrtek 4766, v pátek 5355.



- V Británii dostalo posilovací třetí vakcínu více občanů per capita než kolik dostalo v Africe první vakcínu.



- Počet celkových nákaz koronavirem od začátku pandemie v pátek přesáhl tři miliony.



- Teorie, že koronavirus byl vytvořen jako biologická zbraň, jsou založeny na "vědecky neplatných tvrzeních" a šíří je osoby rozšiřující dezinformace, vyplývá ze studie 17 amerických výzvědných služeb. Většina těchto 17 institucí dospěla k závěru, že koronavirus nebyl vytvořen genetickým inženýrstvím, ale neshodnou se, zda se rozšířil přenosem z netopýrů na lidi, anebo zda šlo o nehodu v laboratoři. Americké výzvědné organizace konstatují, že zřejmě nikdy nebude možné identifikovat, jak koronavirus vznuikl. ZDE



- Čína je snad jedinou zemí, která se stále snaží koronavirus zcela eliminovat a uvaluje na obyvatele stále ještě tvrdá karanténní opatření. Čínské obyvatelstvo už toho po dvou letech má dost. ZDE



- Británie pošle do chudých zemí do konce roku 20 milionů vakcín.



- V Anglii byl nakažen covidem minulý týden každý padesátý občan. ZDE



- V Indii se více než 100 milionů lidí nedostavilo k očkování druhou vakcínou. ZDE



- Americký úřad pro správu léků a potravin (FDA) schválil vakcínu Pfizer/BioNTecdh pro děti od 5 do 11 let.



- Brazilský regulační orgán pro zdravotnictví Anvisa uvedl, že všech jejích pět ředitelů obdrželo výhrůžky smrtí kvůli tomu, že se Anvisa chystá schválit očkování proti covidu pro děti od 5 do 11 let.



- Ministři financí a zdravotnictví skupiny G20 přislíbili, že podniknou takové kroky, aby do poloviny roku 2022 bylo očkováno proti covidu 70 procent veškerého světového obyvatelstva.



- Británie zaznamenala v pátk 43 467 nových denních nákaz a 186 úmrtí na koronavirus.

