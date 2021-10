Koronavirus: Drastický nárůst infekcí v ČR

27. 10. 2021

Neočkovaní daleko častěji končí v nemocnici nebo dokonce na JIPce (viz moje věková skupina)https://t.co/q0EDfSCRGO



s @data_zurnalist pro @SeznamZpravy



Alespoň tahle data měla být zveřejněna dávno, ale stalo se to teprve včera 😠

Zdroj: Seznam Zprávy





V úterý 26. října zaznamenala Česká republika další rekordní denní počet 6274 nákaz. Je to denní nárůst o 2012 infekcí. Hospitalizováno je 1146 osob, je to denní nárůst o 91 osob. Celkem zemřelo v ČR 30 648 lidí, je to denní nárůst o 19 mrtvých.









Nejpostiženější jsou České Budějovice (505 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (461 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (433 nákaz na 100 000 obyvatel), Prostějov (482 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (419 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 292 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE









- Rusko oficiálně registrovalo 1123 denních mrtvých.- Polsko poprvé od dubna zaznamenalo více než 8000 denních nákaz.- Počet nákaz v ČR se za týden zdvojnásobil na 6274, informuje i Guardian.