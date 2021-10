Ceny energií zkrotíme jedině společně. Řešením jsou i obnovitelné zdroje, říkají pirátští europoslanci

27. 10. 2021

Brusel 27. října 2021 – Společné nákupy plynu, přímá pomoc ohroženým ale také větší důraz na obnovitelné zdroje a diverzifikaci. To je ve zkratce podle pirátských europoslanců řešení aktuální krize kolem vysokých cen energií. Roste hlavně cena plynu, která ovlivňuje cenu elektřiny. Změna legislativy ohledně emisních povolenek podle europoslanců rychlý efekt nepřinese.





„Je nutné si uvědomit, že cenu elektřiny ovlivňují emisní povolenky maximálně z 10 %. Zbytek ceny je způsobem prudkým nárůstem ceny plynu. Ten zdražuje globálně hlavně kvůli chaotické obnově průmyslové výroby a to zejména na asijských trzích. Evropští dodavatelé zareagovali pozdě, což se projevuje prudkým růstem cen pro spotřebitele,“ vysvětluje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který se tématu věnuje ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.





Europoslankyně Markéta Gregorová upozorňuje na rizikovou pozici Evropské unie, která je teď v podstatě závislá na dodávkách plynu, s tím že velký podíl má ruský plyn. „Rusko využívá suroviny jako styl své zahraniční politiky a určitou formu svého nátlaku. I proto je potřeba z dlouhodobého hlediska omezit naší závislost na dovozovém plynu tím, že budeme mít diverzifikovat své zdroje, a také se zaměříme na dostatek vlastních, čistých zdrojů energie,“ říká Gregorová.





Účty už se statisícům Čechů zvyšují teď a to kvůli ukončení dodávek společnosti Bohemia Energy. „To je naprosto ojedinělá situace a čekám od státu, že zasáhne. Je potřeba rychle pomoci lidem, kterým už teď hrozí sociální problémy. Existují případy, kdy ještě minulý měsíc platili 800 korun a teď najednou 8 tisíc. Vláda musí zjistit, kolika lidí se to týká a těm pomoci. Plošné snížení daní ale není systémovým řešením, navíc jde proti unijnímu právu a Česku by hrozily sankce. Na evropské úrovni je pak nutné musíme dorovnat zásoby plynu například společným nákupem.“ dodává Mikuláš Peksa.

