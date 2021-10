Byly zveřejněny hravé kresby Franze Kafky

29. 10. 2021

Přibližně 150 kreseb pražského spisovatele Franze Kafky, získaných v roce 2019 z trezoru švýcarské banky po mnoha letech právních sporů, bylo ve čtvrtek poprvé zpřístupněno veřejnosti. Surrealistické kresby jsou často hravé a podle kritiků neodpovídají existenční depresi, která čiší z Kafkových literárních děl.



Kniha Kafkových kreseb vyjde v Německu v nakladatelství CH Beck 2. listopadu 2021 a na jaře pak i v USA.



https://www.nli.org.il/en/discover/literature-and-poetry/authors/franz-kafka

Kafka studoval v Praze na univerzitě právo v letech 1901-1906. Jeho přítel a pozdější správce jeho literárního díla Max Brod schraňoval to, co Kafka bagatelizoval jako svoje "čáranice" z odpadkových košů či z okrajů právnických učebnic. Když Kafka onemocněl tuberkulózou, dal Brodovi příkaz, aby veškeré jeho dílo spálil, zejména jeho kresby. Brod to neudělal, naopak po Kafkově smrti v roce 1921 ve věku 41 let vydal všechny jeho knihy, jimž se dostalo postupně velkého kritického ohlasu.



Brod uprchl v roce 1939 před nacistickou invazí z Československa a vzal si Kafkovy texty a jeho kresby do svého palestinského exilu. Před svou smrtí r. 1968 dal Brod tu dokumentaci své sekretářce Esther Hoffe, aby je dala "Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, městské knihovně v Tel Avivu nebo jiné organizaci v Izraeli nebo v zahraničí.



Hoffeová to neudělala a rodina Hoffeů si Kafkovu dokumentaci ponechala v bankovních sejfech v Izraeli a ve Švýcarsku až do roku 2016, kdy izraelský Nejvyšší soud rozhodl, že jsou majetkem Národní knihovny Izraele. Poslední soubor dokumentace je k dispozici na stránkách Národní knihovny Izraele od června.



Podrobnosti v angličtině ZDE

