"Slova nás nezachrání": Klimatické hnutí kritizuje Bidena na konferenci COP26 za jeho "prázdné ruce"

2. 11. 2021

Na pondělní projev prezidenta Joea Bidena na zahajovacím ceremoniálu konference COP26 reagovalo americké klimatické hnutí ledově. Varuje, že jeho vznešená rétorika je bezvýznamná, pokud bude prezident i nadále bránit rozsáhlým opatřením ke snížení emisí, ukončení všech nových projektů v oblasti fosilních paliv a rychlému přechodu na obnovitelné zdroje energie, píše Jake Johnson na webu commondreams.org

Biden přijel do Glasgow s prázdnýma rukama a nemá nic než slova na papíře," řekla výkonná ředitelka hnutí Sunrise Movement Varshini Prakash. "Je to ponižující a neodpovídá to okamžiku, ve kterém se nacházíme."





"Slova nás před klimatickou krizí nezachrání," dodala Prakash. "Sázky už nemohou být vyšší."



Stejně jako v předchozích projevech i v pondělí Biden zdůraznil, že klimatická krize představuje "existenční hrozbu pro lidskou existenci, jak ji známe", a vyzval země celého světa, aby spojily své síly a zahájily "desetiletí transformačních opatření, která zachovají naši planetu a zvýší kvalitu života lidí na celém světě".



"Už není čas vyčkávat nebo se mezi sebou hádat," řekl prezident. "A každým dnem, kdy otálíme, se náklady kvůli nečinnosti zvyšují. Nechť je to tedy okamžik, kdy zde v Glasgow odpovíme na výzvu historie... Dokážeme to. Musíme se jen rozhodnout, že to uděláme."



Klimatičtí aktivisté však soudí, že Bidenovy vlastní kroky během jeho prvních deseti měsíců ve funkci amerického prezidenta neodpovídají naléhavosti vyjádřené v jeho projevu, který zazněl krátce poté, co nové údaje Světové meteorologické organizace ukázaly, že posledních sedm let je na nejlepší cestě stát se sedmi nejteplejšími lety v historii.



"V očích domorodé komunity přijel prezident Biden do Glasgow jako porušovatel slibů," řekla v pondělí starší kmene Ojibwe Mary Lyons. "Uvedl, že bude dodržovat smlouvy a přestane pronajímat veřejnou půdu fosilnímu průmyslu. Místo toho nedokázal zastavit ropovod Line 3 a superrychle pronajal ropu a plyn na veřejných pozemcích a vodách. Od frontových linií až po Washington a Glasgow říkáme Bidenovi, aby odmítl lži společnosti Big Oil, zakázal federální pronájem ropy a plynu a přestal podporovat klimatickou katastrofu."



Před prezidentovým projevem vydal Bílý dům informační list, v němž podrobně popisuje svou strategii pro splnění Bidenova cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v USA na polovinu oproti úrovni z roku 2005 - což je závazek, který je podle bojovníků za klima žalostně nedostatečný pro splnění závazků historicky největšího emitenta oxidu uhličitého.



Jak poznamenal deník New York Times, Bidenův projev na konferenci COP26 "nestanovil ambicióznější krátkodobé cíle ani závazky pro snížení amerických emisí".



Kromě stanovení odvážnějších cílů v oblasti snižování emisí ekologové na Bidena také naléhají, aby vyhlásil stav klimatické nouze - krok, který již učinily desítky zemí po celém světě. Jean Su, ředitelka pro energetickou spravedlnost v Centru pro biologickou rozmanitost, tento požadavek v pondělí zopakovala a označila takový krok za "jeden z nejrychlejších kroků, které může učinit".



"Všechna jednání na světě jsou marná, pokud Biden nejedná odvážně a neukončí éru fosilních paliv doma," pokračovala Su a nastínila další kroky, které by podle ní měl prezident podniknout. "Pouze s využitím výkonné moci může Biden zastavit pronájem ropy a zemního plynu na veřejných pozemcích, ukončit vývoz fosilních paliv a nastartovat spravedlivý a odolný energetický systém. To ale odmítá to udělat. Biden odporuje svému vlastnímu morálnímu imperativu, když nechává v nečinnosti své vlastní nástroje, které by doslova zachránily životy a naši planetu před klimatickou katastrofou."





