Nový vítr líně vane

5. 11. 2021 / Petr Haraším

Promořovači mořili společnost fabulacemi, že je Delta sice horší, ale zato bude líp. Bude líp, neb jsme mírně naočkováni a notně promořeni. Že se nemáme čeho bát, že, že a vůbec že že.







Špendlík žlutý, hnědý a zlatý halekal nesmysly v Blanickém manifestu, v médiích vedl spolu s panem Beranem a se zdravým fórem ryze odborné diskuse o končící neexistující epidemii a o akci: „V zdravém těle zdravý duch a po covidu ani… sakra nic se mi tam nerýmuje… omlouvám se“.







Landa, Beran a Nielsen se ve studiu mohli nechat obřadně pomazat Ivermektinem, alespoň by bylo zdravé fórum změněno na zdravý vtip. Promořovači ruku v ruce s antirouškaři a antivaxéry vyhrožovali, demonstrovali a žvanili naprosté sprosté nesmysly až do omrzení hub. I na policisty útočili, vědcům slibovali muka pekelná a posílali na adresy odborníků své věrné.







Za komárů byli ticho a nyní si minulá mlčení, provázená nadšeným kýváním, vynahrazují vykřičenou rebelií proti zdravému rozumu. Pan Flákanec s celým Volným blokem, paní katoličkou Lipovskou a paní svazačkou Bobošíkovou šířil obludné hovadiny, oslavován je v Parlamentních listech a dalším prokremelském odpadu.







Jsou si jisti, že je žádný trest nepostihne. A tak místo klidného podzimu zde máme další vlnu. Jsme tam, kde jsme už nejednou byli. Rok a půl práce vniveč, očkování hatí dezinformátoři napojení na Kreml a stát utratil víc než bilion korun.





Samozřejmě s nutnou odbočkou do prasátek vhodně vybraných dodavatelů. No a co, že byl k mání respirátor téměř za tisícovku.







Vyšetřování skončilo, dobrou noc. Stát vyhodil obrovské peníze za nezodpovědné popírače a notorické nedodržovače. A trest?







Vyšetřování ani nezačalo, dobrou noc. Tito selští odborníci stáli Českou republiku jistě víc peněz než veškeré sociální dávky za 30 posametových let.







Bojovník proti „nepřizpůsobivým“, přizpůsobivý Okamura, vlastním nezpůsobným dopisem poslaným do všech škol na začátku školního roku odklonil ze státního víc miliard, než se použije na potřeby potřebným. A v centrále SPD již počítají covidové mrtvé. A vyšetřování, dobrou noc. Odborníci jasně říkají, že se nákaza teď šíří právě u školních dětí.







Toto smrdí, toto smrdí







Horký kandidát na vřelou funkci ministra zdravotnictví pan Válek už válí. Je mu těžko na TOP09 sociálním srdci, aby neočkované ňoumy z práce vyhostil. Raději se spolehneme na jejich svědomí. Jenže právě ti neočkovaní disidenti nepovinného očkování jsou příčinou, proč vůbec musí horké srdce pana Válka rozmýšlet nad stále se vracející vlnou Covidu. Maximálně by nenaočkované ostudy nepustil do divadla, ale víc… víc už nic.







No to je bude moc mrzet. A kdo, odpovídat nemusíte, bude tyto neočkované jedince toužící po zážitku veskrze kulturním při vstupu do instituce charakteru uměleckého, kontrolovat? Byl zde pan Válek poslední rok a půl? Žádná kontrola není a nebyla. Liberálně pravicová vláda, která vždy byla proti jakýmkoliv kontrolám čehokoli? Krom přísných kontrol čerpání sociálních dávek. Na postižené to TOPka uměla. Kalousko-Drábkova soc karta dodnes děsí úřednice na úřadech.





Kandidát Válek zmínil, že Vánoce, Vánoce jsou ohroženy. Snad nám přítel Putin půjčí alespoň Dědu Mrázka. Pan kandidát premiér Fiala po slovech pana kandidáta Válka měnil barvy. Vzteky zrudl, zezelenal a opět zfialověl. Celostátní uzávěra nebude, budou lokální uzávěry… po celé republice.







Aktuálně Válek hovoří o krajích jihočeském a moravskoslezském. Než ovšem znovu zavládne pravicová čest, spravedlnost exekutorů a právo silnějšího, tak čísla budou zcela jiná. Krásný a šlechetný kraj Jihočeský pod vedením Kuby je chválen a uzavírat by se neměl, ale kraj MoravskoSlezský pod vedením Vondráka je fuj a půjde pod zámek.







Chachaři se totiž neočkují a vůbec koalici Spolu nevolili. No počkej. Z jiného pohledu, z pohledu pozitivity testů ovšem kraj Jihočeský dominuje. Asi to Kubovi, Kubulovi a ani Kubikulovi neřekli, nebo řekli a Kuba to stranicky zapomněl. Ostatně, ten už toho zapomněl. Ani Pána z Hluboké nezná. Nikdy ho neviděl.





Má jít ovšem o uzávěru pro neočkované 60+, pokud to dovolí krajský hygienik a krajský epidemiolog. A proč 60+, proč ne 19+?





Lockdown již nebude lockdown, nebude ani uzávěra. Teď tomu máme nadšeně povinně říkat, moment to je síla, budeme tomu fakt říkat: „všechny prostředky, které zabrání, aby se neočkovaní nakazili“. To je podobné ruské Velké říjnové v listopadu. Lidé 60+ nebudou smět do obchodu, do hospody a do práce. Obávám se, že se soud zeptá, proč zrovna lid nad 60 let.





A jedeme protilátky. Protilátky všechny smutky zahání. Protilátky, protilátky to jediné nás spasí před zlobou a nenávistí… těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Protilátky budou zřejmě tou pravou cestou koalice bez koalice. Na podobnou pitomost přistoupilo jen Rakousko, ale ani tam to neberou příliš vážně. Jsou u nás totiž miliony lidí s protilátkami a ti si zaslouží, aby měli volnost. Máš protilátky, nemusíš očkování a šiř si tedy covid dle libosti, čím víc mrtvých, tím líp mrtvých.







Stát ušetří za důchody. Co na tom, že hladina protilátek nemá výpovědní hodnotu. Ono se to svede pak na Andreje a tak hurá na protilátky. A jak dlouho bude trvat, než se objeví falešné dokumenty potvrzující přítomnost protilátek? Týden? A že by si lidé vymýšleli? Prý nikoli. Protilátky se uznají, ale snad se budou muset kontrolovat u daného jedince každý měsíc. Smích z povzdálí, prosím. To zas bude vejvar.





Stávající opatření vlády Andreje jsou dle pana Válka pouze dílčí a nikoli kompletně komplexní. Proto je logické veškeré opatření zrušit. Po nástupu nové vlády se lid okamžitě nechá naočkovat první, druhou, třetí i čtvrtou dávkou. A na nenaočkované seniory budou poslány týmy podomních obchodníků s jehlou. Senior otevře dveře a než řekne: „Brý den, koho nám to čerti nesou?“ bum prásk je naočkovaný. Nezodpovědní studenti se budou očkovat v kampusu, anebo je budou na fakultě nahánět očkovací profesoři.





Dánská a britská studie naznačuje, že houfec neočkovaných by se mohl Covidem nakazit znovu a znovu po 16 měsících. Tak to novou vládu asi nepotěší. Reinfikovaný neočkovaný jedinec pak může prolomit ochranu u očkovaných lidí a máme covidový kolo kolo mlýnský. A jak dělá beran? Béé? Béé, béééé?





Vojtěch Severní







Studený Vojtěch má výborné nápady, nicméně je nebude realizovat, dokud a jen pokud se k němu nepřidá koalice a koalice. To byla taková krásná idea míru a přátelství. Jenže potrefený estébák Andrej se na možného Válka rozzlobil a ze spolupráce zbylo nic. Válek si dovolil naznačit, že s žádným estébákem jednat nebude. Hodnotím odvahu pana Válka říkat milionkrát omílanou pravdu, ale jsme v situaci, kdy by se spolupráce hodila.







Spolupráce s kolabující vládou a nikoli s profláknutým trestně stíhaným Andrejem. Zlobený Andrej bouchl do stolu a nová opatření ve starém hávu byla na stole. Koaliční AntiCovid tým si postěžoval, že jim Vojtěch a ministerstvo zatajili data o pandemii. Co na tom, že jsou tato data veřejně dostupná?







A když tedy nemají ta utajená veřejná data, tak lidovec Výborný božsky odpískal kolaboraci s vládnoucí vládou. Covid, necovid, nebudeme, nebudeme. S čím koalice a koalice souhlasí, zatím jasno vůbec není. Tenhle totiž souhlasí s tímto, ale tenhle z jiné části koalice a koalice zásadně a jasně nesouhlasí, toto by však naopak asi raději nechal. Chaos, už tak dost chaotický, s výměnou vlády neutěšeně narůstá.





Chval se, chval, Vojtěchu







Ještě 15. října se Vojtěch chválil, že přesně trefil realistický scénář šíření další covidové vlny. To ještě bylo v nemocnicích 400 lidí s Covidem a cca 1 500 nakažených denně. Vojtěch i Svrčinová poníženě vyzývali neočkované a nezodpovědné, aby se prosím prosím nechali prosím očkovat. I těch 400 tisíc seniorů kdyby si našlo laskavě čas a zašlo si někam.







U nás proti pandemii nebojujeme, u nás apelujeme. Nová opatření na zmírnění další covidové vlny ministerstvo zdravotnictví projednávalo s odborníky. Odborníky z hospodářské kamory, akademickými pivovary a také s epidemiologickými hostinskými a imunology z řad hospodských. Já pláči štěstím. Konečně to vedou odborníci.





I Dušek se opletl







Pan Dušek říkal v polovině října, že covidově rosteme o 30% týdně. Týdně, netýdně, procento sem a támhle promile, ale ty počty nějak nesedí. Včera jsme tak měli mít jen něco kolem 3 tisíc nakažených a nikoli skoro 10 tisíc. Nebo ne? Pan Dušek trochu čísla další týden rychle poopravil, ale ani tak se aktuálním číslům ani zdaleka a ani zblízka ani nepřiblížil. Je mu to líto, ale z pozitivních realistických scénářů jsme zase totálně v pesimistické zádeli. Není nad odborníky, kteří ví, že se národ neočkuje, ale ví, že to bude ok. Statistika nuda je, má však… i když je tma jako v ranci, covid nemá šanci.





A jak dělá beran? Béé? Béé, béééé? Kdo si ještě vzpomene, jak pan Beran říkal, že děti ok, že Delta ok a že promoření ok a že všechno je vlastně okok? Doporučuji si přečíst článek pana Berana z 1. července na Seznam.cz a třeba poslechnout diskusi s panem Landou. Přesné číslo nakažených trefili odborníci, zkoumající odpadní vody.





Jsem zvědav, jak si nová vláda nových odborníků poradí s antivax hnutím starých kremelských radikálů. Vždyť mezi ně krásně zapadne i tvůrce a ideový zakladatel fialové ODS Klaus. Jak zatočí s nenosiči roušek a respirátorů? Jak zacvičí s těmi, kteří záměrně neočkováni rozšiřují smrtelnou chorobu? Už vidím, jak pan Fiala profesorským hláskem prosí o ohleduplnost a solidaritu. Čekám, jak nové vládní koště zajistí, aby zodpovědní očkovaní nebyli ohrožováni hordou neočkovaných bláznů.







Nenaočkovaný, do hospody nelez! A ať nové uzávěry ekonomiky a nové uzavírání škol jde výlučně jen a jen z kapes neočkovaných a z kapes těch, kteří nedodržují pravidla. V západních zemích není problém zkontrolovat žíznivé hosty, kdežto u nás je to nepřekonatelné. Vždyť by chudáci hostinští poctivou kontrolou mohli velmi přispět k ukončení covidové pandemie a k zrušení všech omezení a to oni vůbec, ale vůbec nechtějí.







Na novou liberálně pravicovou vládu nespoléhá ani pan imunolog Hořejší. Kdo by také pravici uvěřil, vždyť je známe. Jsou to pořád ti samí, Blažek, Benda, Zahradil, Černochová, Vondra a Stanjura. Samé nové nadějné tváře jen s moderním odleskem do fialova.





K právníkům je pan Hořejší kritický. Pokud vláda dokonce něco kloudného vymyslela, byl připraven za bukem či pod dubem aktivistický právník, který dojemným hláskem vyblekotal cosi o dodržování lidských práv neočkovaných svobodu hájících covidových buranů. Pochopitelně o omezování svobody slova kremelských hlásných tlampačů se nesmí ani špitnout. Kdyby instituce státu napařily Kremlinovi Klausovi flastr za opětovné porušování pravidel 3 miliony korun, tak by další podobní exhibicionisté viděli, že to vláda myslí vážně. Pan Hořejší souhlasí s omezením platnosti testů. Koalice a koalice zásadně nesouhlasí. Pan Hořejší to vidí na povinné očkování. Tak jsem zvědav, co na to bude říkat nová vláda.





Nadějná Kuba z Hluboké







Jak asi bude vypadat činnost vlády při řešení pandemie covidu, lze usoudit z řečí pana Kuby. Nic vážného se neděje, jen trochu mírně rosteme. Úplně nic hrozného. Společnost je vyděšená, praví moudrá Kuba.







O tom, že lid umírá na vyděšení, se lze dočíst na prokremelských webech. Tam je to populární. Nákaza je jen u mladé generace přece. Doktor Kuba neví, že nakažené dítko nákazu přinese domů a pak je na JIP o nové pacienty postaráno. Návrat patálií z loňska nehrozí, protože Kuba řekl, že nehrozí. Zřejmě si poslední dobou neosvěžil zprávy o Deltě. Vždyť je tady sotva půl roku.







Navíc jdou zvěsti, že Delta opět zmutovala a že je ještě nebezpečnější. Ne, Kuba, ten slouží již drahnou dobu. Ten jel pravicovou sociální dobrotu už za K řetínského Topolánka.







Kuba ale pozitivně vítá konec platby za testy. Ať si to kluci v koalici a koalici tedy laskavě vysvětlí. Jeden ano, druhý ne, třetí ano, čtvrtý ne a pátý si není jist. Kuba spoléhá na tolik opomíjené praktiky, že už uzavřel velká očkovací centra. Přitom se Kuba na praktiky zlobí, že v očkování zahálejí a že nápor pak nesou jeho nemocnice. O tom, jak se vláda chovala k praktikům, Kuba prakticky nic neví. Nakonec pan Kuba chce vyvažovat nutná opatření a svobodu jedince. A co takhle vyvážit lidský život a blbé politické kecy.







Pan Fiala nechce rušit opatření předchozí vlády bez prostudování a zhodnocení. Pospěšte si, hoši. Pandemie nečeká na vaše trapné vládní tanečky. Pan dinosaur Benda blekotal něco o 100 dnech hájení pro rozkoukání. Ať jde do háje. Tuto novou neokoukanou tvář si nová, lumpů a šíbrů zbavená ODS postavila do čela v Praze. Naštěstí pan Benda umí psát velkými plzeňskými bukvami. Má tak povinnou kvalifikaci jako vhodný nástupce paní Mařenky na spravedlnosti.





Koalice a koalice má i Anticovid tým. Tak jak? Budeme rušit opatření, nebo nebudeme? Anticovid tým se totiž nebude řídit doporučením stávající vlády. Půjde vlastní cestou za štěstím. Nádherný virtuální Kochův institut to bude.







Pan Pirát Bartoš požaduje přísné kontroly dodržování stávajících nařízení končící vlády. Alespoň někdo má rozum. Dále Piráti chtějí pozitivní kampaň pro očkování. Trasovat, testovat a podpořit praktiky.









Jelikož máme málo poradních týmů, klinických rad, proticovidových souborů a očkovacích sborů, tak bude mít koalice a koalice zbrusu nový Národní institut pro zvládnutí pandemie. Vést ho bude pan Chlíbek. Pan Chlíbek, který sotva před týdnem hovořil o maximu 5 tisíc nakažených denně. Má mít 28 členů a ještě víc. Zde pár jmen. Paní a páni Maďar, Thon, Smejkal, Hajdůch, Thon, Dušek, Dražan, Zelená, Cabrnochová a Šonka. Že bych tato jména už někde slyšel? Ale ne, asi se pletu.