Koronavirus: Výrazný nárůst infekcí v neproočkované středovýchodní Evropě

5. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Foto: Situace za posledních 14 dní.













- Firma Pfizer konstatuje, že její experimentální protivirová pilulka na covid-19 snižuje počet hospitalizací a úmrtí na covid o téměř 90 procent. Obdobná pilulka konkurenční firmy Merck už v USA prochází státním schvalovacím řízením a ve čtvrtek byla Británie první zemí na světě, která její užívání schválila. ZDE

Ve čtvrtek 4. listopadu zaznamenala Česká republika 8419 dennich nákaz. Hospitalizováno je 2489 osob. Celkem zemřelo v ČR 30 938 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 60 mrtvých. (Pozn. red. To neznamená, že tolik osob zemřelo za posledních 24 hodin, ale je to dopočet z posledních dní, rozdíl mezi včera a dnes zveřejněným počtem mrtvých od MZČR. MZČR uvádí: " S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.") Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 734 infekcí na 100 000 obyvatel.Nejpostiženější jsou Prostějov (995 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (971 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (814 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (773 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (786 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (709 nákaz na 100 000 obyvatel), Blansko (748 osob na 100 000 obyvatel), Strakonice (718 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (651 nákaz na 100 000 obyvatel) a skoro celá Morava. Praha má 447 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE - Slovensko zaznamenalo nový denní rekord nákaz, 6805. 69 procent nakažených je neočkováno. Slovensko má snad nejmenší míru proočkování obyvatelstva v EU. Středovýchodní Evropa se potýká s rychle rostoucím počtem nákaz v regionu, kde je menší proočkovanost obyvatelstva než v západní Evropě. Ukrajina, Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko zaznamenaly rekordní počty denních nákaz, nákaza roste i v dalších zemích střední Evropy.- Republikánští guvernéři chtějí soudně zabránit Bidenovi, aby zaměstnavatelé požadovali od zaměstnanců buď očkování, nebo testy. Prý to potlačuje osobní svobodu.