Pokusný králík Pekarová Adamová a štika Schillerová

5. 11. 2021 / Petr Chadraba

Olga Richterová ještě ani nestihla vyměnit rozbité sklo ve výloze své pražské kanceláře a vzduchem už létají další kameny. Z rukou lidu i politických prominentů. Jejich cíli jsou očkovací týmy, političky, jejich vzhled a domnělé charakterové vlastnosti. Olga Richterová ještě ani nestihla vyměnit rozbité sklo ve výloze své pražské kanceláře a vzduchem už létají další kameny. Z rukou lidu i politických prominentů. Jejich cíli jsou očkovací týmy, političky, jejich vzhled a domnělé charakterové vlastnosti.





Covidová čísla v Čechách výrazně rostou, narozdíl od počtu očkovaných. I přesto, že si každý, kdo občas sundá respirátor a dopřeje mozku čerstvého vzduchu, dokáže spočítat, že jedinou cestou ven z virové šlamastyky je vakcinace. Ačkoli neziskové organizace a soukromá zdravotní střediska investují vlastní peníze do mobilních očkovacích jednotek, vítají je jako kdysi Shreka vidle a kameny.



Na scény z animáku vzpomínám, když na Facebooku brouzdám reakcemi pod příspěvky šéfky TOP09 Markéty Pekarové Adamové. Za to, že se zastala zdravotnického personálu a požádala občany České republiky o respektování jejich práce při očkování, teď chytá hejty velikosti vidlí, motyk či kombajnu. Četní komentující ji dokonce žádají, aby si sama nafackovala, případně se odevzdala k laboratorním pokusům při vývoji nových léků. Ozývají se hlasy, které ji diagnostikují jako psychopatku, která - v 21. století - nosí kalhoty a jíž jde jen o peníze.



Pekarová Adamová se vůbec zdá být oblíbeným terčem, v minulém týdnu na ni v MF Dnes zamířil i Václav Klaus. Při dotazu na její jmenování předsedkyní Sněmovny odvětil, že hlavní tvář TOP09 se vyznačuje především tím, že z jejích očí a tváře čiší kondenzované zlo. Emoční přenos je to tak silný, že bývalému prezidentovi, mezi jehož favoritky kdysi patřila Jana Bobošíková, nebylo třeba Adamovou ani potkat, stačilo pár fotek v médiích.



V rozhovoru Klaus dále uvedl, že ANO po Babišovi by mohl posunout politik typu Aleny Schillerové. Usuzuji, že její kreativní videa, placená z rozpočtu ministerstva, vysílají kvalitativně vyšší frekvence.



Ani ministryni Schillerové se však nevyhýbá vlna online hejtů. Ta je z velké části zaměřená na její vnímanou roli módní ikony a mistryně domácího barvení vlasů. Je však třeba dodat, že také chvála digitálních příznivců ministryně se často točí kolem jejího vzhledu. Jednou je to štika, jindy jí to na pěkné fotečce moc sluší. Zvláštní formou komentáře jsou pak četné fotky s Bollywoodským motivem a nápisem SUPER.



Jak by diskuse na Schillerové sociálních profilech vypadala, kdyby se je podařilo převést z módní rubriky na prezentaci ministryně financí, se můžeme jen dohadovat. Jedno je však jisté - když ministryně v dubnu zveřejnila fotku z očkování, dostalo se její mimo jiné přání jedné dávky ze samopalu nebo přetažení pořádnou latí přes záda. Možná i proto se od té doby vydává spíš na nízkokonfliktní výstavy selátek nebo do studia předpovědi počasí.



Autor je komentátor, komunikační stratég, sociální demokrat s působností v oblasti integrace, a básník, žije ve Švédsku.

