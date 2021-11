Británie: Johnsonovi konzervativci zdiskreditováni poté, co se Johnson pokusil zrušit parlamentní výbor pro boj proti korupci

5. 11. 2021

Poté, co se Johnson pokusil zachránit svého kamaráda, konzervativního poslance Owena Patersona, který si nechal platit 100 000 liber ročně od soukromých firem za lobbování v parlamentě, zrušením parlamentního výboru pro boj proti korupci, došlo k tak zuřivé reakci poslanců i veřejnosti, že byl Johnson ve čtvrtek donucen k dramatickému obratu o 180 stupňů. Patersonovi to ani vedení Konzervativní strany nesdělilo, ten ve čtvrtek rezignoval na své poslanecké křeslo. Poté, co se Johnson pokusil zachránit svého kamaráda, konzervativního poslance Owena Patersona, který si nechal platit 100 000 liber ročně od soukromých firem za lobbování v parlamentě, zrušením parlamentního výboru pro boj proti korupci, došlo k tak zuřivé reakci poslanců i veřejnosti, že byl Johnson ve čtvrtek donucen k dramatickému obratu o 180 stupňů. Patersonovi to ani vedení Konzervativní strany nesdělilo, ten ve čtvrtek rezignoval na své poslanecké křeslo.





Řadoví konzervativní poslanci, kteří byli konzervativními činiteli pro stranickou disciplínu nucení, aby v této věci hlasovali pro zrušení parlamentního výboru proti korupci reagují nyní zuřivě na tento "vlastní gól", který si dala Johnsonova vládnoucí mafie. Byl to podle nich dokonalý příklad, jak proměnit "malou místní krizi v katastrofu".



Mnozí spekulují, že před kontroverzním rozhodnutím zrušit parlamentní výbor pro boj proti korupci zkoumalo, jako obvykle, vedení Johnsonovy Konzervativní strany, celou věc prostřednictvím focus groups, a usoudilo, že pro britskou veřejnost tohle nebude téma. Ten úsudek však byl chybný.



Mnoho konzervativních poslanců zpochybňuje soudnost Borise Johnsona, který nedokázal předvídat míru znepokojení mezi svými vlastními poslanci ani to, že rozhodnutí Downing Street znovu zkoumat Patersonův případ bude opozice bojkotovat.



Johnson udělal obrat o 180 stupňů poté, co existující předsedkyně výboru pro boj proti korupci (kterou se Johnsonovi lidé rozhodli zrušit) charakterizovala vládní chování jako "velmi vážný a škodlivý okamžik pro paralament i pro normy chování v této zemi".



Jonathan Evans, nadstranický poslanec Horní sněmovny a bývalý ředitel britských bezpečnostních služeb, charakterizoval rozhodnutí "restrukturalizovat" strukturu boje proti korupci, které plně podpořili toryovští činitelé pro poslaneckou disciplínu, jako "neuvěřitelný návrh, který je hluboce v rozporu s nejlepší tradicí britské demokracie" a charakterizoval to jako "útok na etické normy".



Mark Harper, bývalý hlavní konzervativní činitel pro stranickou disciplínu v parlametně, který hlasoval proti tomuto Johnsonovu návrhu spolu s 12 konzervativními kolegy, charakterizoval události tohoto týden jako "jednu z nejsmutnějších epizod, jaké jsem kdy za svých 16 let, co jsem poslancem, kdy zažil".



Mnozí konzervativní poslanci svědčí o tom, že jejich emailové schránky byly zahlceny zuřivými protesty od voličů v této věci.



Šéf Liberálnědemokratické strany Ed Davey se vyjádřil, že Johnson "podcenil britský lid a to, jak silně lidé, včetně dlouholetých konzervativních voličů, tento manévr odmítnou. "Jen to ukazuje, že konzervativci si myslí, že jim všechno projde. Veřejnost chce od vlády slučnsot a poctivost, namísto toho jim Boris Johnson poskytuje jen lži, chaos a protekcionářství."



Někteří konzervativní poslanci zpochybňují roli Marka Spencera, hlavního konzervativního činitele pro poslaneckou disciplínu s tím, že "poslanci už činitelům pro poslaneckou disciplínu nebudou důvěřovat." "Proč se vystavovat vlně nadávek od osob, které se snaží prosadit nepopulární vládní strategii, a pak zažít, že druhý den vláda celou věc zruší?"



Jeden konzervativní ministr charakterizoval Johnsonův obrat o 180 stupňů jako "zatracenou ostudu a obrovské selhání strany", jiný si povzdechl, "Další den, další chyba".



