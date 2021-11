V Portugalsku se schyluje k předčasným volbám

5. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Prezident de Souza po politické krizi následující neschválení rozpočtu rozpustil parlament a vypsal předčasné volby.

Neschválení návrhu státního rozpočtu na rok 2022 povede k předčasným volbám, které pravděpodobně proběhnou v lednu, informuje Daisy Sampsonová.

Minulý týden parlament po dlouhých jednáních mezi menšinovou vládou socialistů a ostatními stranami odmítl návrh rozpočtu v poměru hlasů 108 ku 117, když 5 se zdrželo.

I když bylo neschválení rozpočtu široce očekáváno, absence podpory vlády od levicových stran způsobilo v zemi velice nestabilní politickou situaci, zejména s ohledem na ekonomickou realitu po COVIDové pandemii.

Premiér António Costa prohlásil, že jeho svědomí "je čisté" a udělal "vše co dokáže", aby rozpočet prošel, načež dodal, že "poslední věc kterou Portugalsko potřebuje a Portugalci zasluhují je právě teď politická krize".

Nicméně politická krize následovala a prezident Marcelo Rebelo de Souza oznámil, že po jednání se stranami zřejmě vypíše předčasné volby. Ty proběhnou v neděli 30. ledna. Nový rozpočet bude patrně schválen teprve na jaře.

I když socialisté podle průzkumů volby opět vyhrají, neočekává se, že by dokázali dát dohromady parlamentní většinu. Mezitím vyvolává znepokojení nástup pravice. Profesor ústavního práva na lisabonské Universidade Nova Francisco Pereira Coutinho sdělil Financial Times, že znepokojení vyvolává i možnost "volebních zisků ultrapravicových populistů", což by zkomplikovalo sestavování koalice a poškodilo obraz země v zahraničí.

Zvlášť upozornil na stranu Chega, která podle něj enormně navýší svou podporu, i když v současnosti má jen jednoho poslance, lídra strany Andrého Venturu. "Chega z této krize nejvíce získala a způsob, jak to ovlivňuje výsledek voleb, může vyvolat obtíže," dodal Coutinho.

I když Chega zřejmě posílí, osud dalších hlavních stran nevypadá tak slibně, protože strany Levého bloku a komunisté by měli oslabit, zatímco středopravicová PSD se nachází uprostřed boje o předsednictví, které odvádí její pozornost od aktuální situace.

Všechny oči se nyní upírají na Portugalsko a ve vzduchu visí otázka, zda se mu podaří docílit stability a dočká se připravené pomoci v rozsahu 45 miliard eur z Evropské unie.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

