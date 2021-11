Ve světových oceánech je nyní 26 000 tun odpadků z plastů

9. 11. 2021

čas čtení < 1 minuta



Odpadky z umělé hmoty z koronavirové pandemie, které váží 25 900 tun, se dostaly do světových oceánů, zjistila nová studie.



Jsou to především ochranně prostředky, roušky a rukavice. Státy totiž zdaleka nemají infrastrukturu jak tyto plastové odpadky řádně zpracovat.



Od začátku pandemie bylo podle odhadů vyrobeno ve 193 zemích světa asi 8,4 milionů tun plastových odpadků.



"Koronavirová pandemie vedla k zvýšené poptávce pro plasty na jednorázové použití. To zintenzivnilo tlak už tak nezvládnutelný světový problém s plastovými odpadky, konstatují Yiming Peng a Peipei Wu z Nanjing University, autoři této studie.



46 procent plastových odpadků v mořích pochází z Asie, 24 procent z Evropy, 16 procent z Jižní Ameriky, 8 procent z Afriky a 6 procent ze severní Ameriky.



87,4 procenta těchto odpadků pochází z nemocnic.



73 procent plastových odpadků z pandemie se dostává do moří z asijských řek.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0