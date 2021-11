Boris Johnson: "Británie vůbec není zkorumpovaná země"

11. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Ve středu se Boris Johnson znovu na krátkou chvíli vydal do Glasgow, aby se tam pokusil přesvědčovat mezinárodní delegace, aby boj proti globálnímu oteplování braly vážně. Jenže během více než poloviny své tiskové konference musel odpovídat na dotazy novinářů ohledně korupce v jeho Konzervativní straně a ohledně toho, že se ji minulý týden pokusil zakamuflovat zrušením nezávislého parlamentního výboru pro vyšetřování korupce.

Jestli chcete vědět, do jaké situace jsme se v Británii dostali, premiér právě přerušil možná poslední šanci této planety na to, aby se zachránila před klimatickou katastrofou, a sdělil přítomným, že Británie "zdaleka není zkorumpovaná země".



If you want to know where we’re at, our Prime Minister just interrupted possibly the planet’s last chance to save itself from climate devastation to tell everyone Britain is “not remotely a corrupt country”. pic.twitter.com/mIh4ySxBAV — David Schneider (@davidschneider) November 10, 2021

K tomu připomíná známý komentátor londýnského rozhlasu LBC:

Viz také "sluncem ozářené horské planiny" (kam jsme se měli jako země dostat po brexitu), "světově nejlepší testovací a trasovací program" (Johnsonova vláda dala pro něj kamarádům 35 miliard liber, ale vůbec nefungoval), oční test jízdou do Barnard Caste (Johnsonův poradce Cummings porušil během lockdownu zákaz cestování a jel autem na vzdálenost 600 km na sever Anglie, hájil se, že si musel vyzkoušet po nákaze covidem, zda řádně vidí), ministryně vnitra Priti Patel nikoho nešikanuje (nezávislé vyšetřování usvědčilo ministryni, že šikanuje své podřízené, Johnson ji odmítl vyhodit, na protest rezignoval Johnsonův poradce pro etiku), Johnson lhal britské královně, že jeho suspendování Dolní sněmovny bylo učiněno podle zákona, ve skutečnosti bylo porušením zákona, při brexitové kampani Johnson voličům sliboval, že po brexitu bude britské zdravotnictví dostávat týdně 350 milionů liber, které se prý posílají z Británie do EU. Ve skutečnosti brexit stál Británii mnoho miliard liber a žádné peníze pro zdravotnictví nezůstaly... Atd. Nezkorumpovaná země!



See also ‘sunlit uplands’; ‘world-beating test & trace’; the ‘protective ring’ thrown around care homes, the Barnard Castle eye test, Owen Paterson’s‘innocence’, Priti Patel ‘not’ being a bully, telling the Queen proroguing Parliament was lawful & £350 million a week for the NHS. https://t.co/OV9JTdiTl6 — James Oh Brien (@mrjamesob) November 10, 2021

Nejnověji vyšlo najevo, že konzervativní poslanec Geoffrey Cox, bývalý toryovský generální prokurátor, vůbec nechodí do parlamentu a jako právník hájí v Karibiku zkorumpované politiky britských Panenských ostrovů při vyšetřování jejich korupce, které vede britská vláda. Cox vystupuje jako právní proti ní, a vydělal tím 800 000 liber. Celkem si za takového "vedlejšáky" vydělal, nad svůj poslanecký plat 81 000 liber ročně, 5,5 milionů liber. Průměrný plat voličů v jeho volebním okrsku, kde Cox není. Dvanáctkrát v poslední době zmeškal hlasování v Dolní sněmovně, protože dělal placenou pláci v Karibiku.





Konzervativní poslanci, kteří si za "vedlejšáky" vydělali za poslední dva roky nad svůj poslanecký plat 81 000 liber ročně (202 500 Kč měsíčně) celkem tři a půl milionu liber (105 milionů Kč). Labouristická strana požaduje, aby poslanci nesměli mít žádné vedlejšáky, Johnson toto ustanovení odmítá:

MPs who made £3,500,000 in two years on top of £81,000 salaries |

Sir Geoffrey Cox – £970,000

Theresa May – £760,000

Sajid Javid – £366,000

Sir John Redwood – £248,000

Andrew Mitchell – £170,000

Sir John Hayes – £118,000

Stephen Hammond – £103,000

Chris Grayling – £100,000 — MrProgressiveAlliance 🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇪🇺🌍 (@MrYesWeCan) November 10, 2021