Boris Johnson je zkorumpovaný obsesivní lhář a nepřijímá za nic odpovědnost

13. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

Alistair Campbell, bývalý tiskový tajemník Tonyho Blaira ve čtvrtek v televizi BBC: Je sedm zásad, sedm Nolanových zásad, které byly zavedeny, když byl premiérem konzervativec John Major. Poctivost, otevřenost, objektivita, nesobeckost, integrita, povinnost se zodpovídat a vůdcovství, Problém je, že Boris Johnson dupe po těchto zásadach mnohokrát každý den. A on je mimochodem premiér. Ale když byl jen poslancem, vydělávat z vedlejšáků ještě víc než nyní Geoffrey Cox. A vyjádřil se, že 250 000 liber ročně za jeho měsíční sloupek v deníku Daily Telegraph jsou "jen drobné". I honoráře ve výši patnácti, dvaceti, třiceti tisíc liber za projev, to byly taky "drobné".



Když máte někoho jako Johnson, který podle mého názoru nemá vůbec žádný etický kompas, má nulovou poctivost, nulovou integritu, absolutně se odmítá zodpovídat z toho, co dělá, poslanci to budou napodobovat, protože Johnson je jejich šéf.







Absolutely this by @campbellclaret…



Conservative MPs just go along with all the amorality, because Boris Johnson is their boss - and the MPs feel they have to support it.pic.twitter.com/3V31ltmcje