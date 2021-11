Desítku, dvanáctku do sebe lijem

15. 11. 2021 / Petr Haraším

Minulý článek jsem začal slovy pana Kryla. Dnes si dovolím užít trochu jiný kalibr. Dnes to bude stín nahnědlých pandemických géniů. Pan Landa se kdysi mermomocí snažil vlichotit vlastenecké obci a chabou imitací písní pana Kryla vzbudit lid z postkomunistické letargie. Dnes má tentýž budivý bard mnohem blíž ke kremelským postkomunistickým a pekingským echtkomunistickým vrstvám, než měli mnozí zapřisáhlí přísahající soudružky a soudruzi. Navíc je pln hrdosti. Volá zástupy k občanské neposlušnosti a s ústavou kouzlí víc než samotný kouzelník Milouš. …toto je protiústavní, ústava zve věrné na odpor a následná nařízení jsou protizákonná…

No posuďme každý sám. Prosím o klid v sále: „Na ulici potkám kluky, poď dáme jenom jedno, snad mě večer na chodníku dobrý lidi zvednou. Pivečko pijem a vesele žijem, desítku, dvanáctku do sebe lijem.“ Stačí, stačí. A toto se chce srovnávat s panem Krylem? Vážně?

Nikdy jsem si nepomyslel, že by text výše mohl být vstupenkou na učená pole pandemická. Nu což, žijeme v době zázraků a mýliti se je lidské. Spolek Žlutý špendlík, někdy také Špendlík zlatý (asi dle kvalit včera zkonzumovaného moku), řídí osudy mnohých. Když je národu zle nedobře, vždy se pravidelně zjeví dobře on potrhlý rytíř třeba na Zlatém špendlíku či na usměvavé jitrnici a ujme se role zachránce českého národa před štěstím a prosperitou. A tak se nám zjevil Vladimír Iljič Klaus, co státu bral a kriminálním lumpům dával. A tak se zmlžil Milouš Mrázek Zeman, co lumpům sliboval šatlavu a místo toho zašlapal ústavu. A tak se z nějakého zapomenutého StB spisu vynořil estébák jako poleno, co víc kradl, než udával, a udával, aby kradl. A tak se teď na perutích řádu Lumenů přiřítil ústavní znalec a epidemiologický expert z praslovanského podsvětí. Zvěstoval nám nehodným, že žádný staroslovanský vlastenec se přeci nikdy nenechal a nenechá očkovat. Imunita nade vše.

Vypadá to tak, že za neomezenou svobodu slova, blábolu a žvástu nahnědlého Špendlíku a právníků od zdravých, musí umřít nešťastní lidé na krásné ideály. Národ Husitů, nepřítomných bojovníků od Bílé hory, hrdinů Druhé republiky a vlastizrádných národních front Republiky třetí, musí přeci pro svobodu a za právo na naprostý „houk“ leccos obětovat. To snad chápete! Kreml také vyžaduje od ruských občanů milionové oběti… aby bylo líp. Peking také vyžaduje od svých občanů milionové oběti… aby se jim dobře žilo. Kim vyžaduje také milionové oběti… protože ho to baví. Landa a jeho banda tudíž musí požadovat obětiny. Národ, který za svobodu vyvolených řádně neobětoval životy napálených, ten stojí za nic. A tak obětujeme bezuzdné svobodě neočkovaných vyvolených kolik? Bude stačit 30 tisíc? Lepší bude 40 tisíc? 50 tisíc? Že by 100 tisíc… Kolik si Zlatý špendlík naplánoval? Kolik požaduje Pierun, Radegast, Mokoš, Kostroma a Špendlík? Že to budou covidové oběti? No a co? O tom se v manuálu „Oběti a hrdinové“ nic nepíše.

A proč se nenechat očkovat?





Jeden z pitomých argumentů, proč se nejde jedinec naočkovat, je ten, že bude mít po vakcíně obrovské, nefalšované a život ohrožující bolístko. Třeba že ho bude zítra bolet hlava, bříško, že bude nadmíru unavený, že bude mírně dezorientovaný, nebo nedejbože že bude mít teplotu až 37 stupňůch. A to bebínko na rameni! Nikdy! Vakcínou ohrožený ctihodný občan si neuvědomil, že výše uvedené je zcela běžný stav po většině večerních návštěv hospod, náleven a restauračních zařízení vyšší i nižší cenové. A jak známo, člověk, který zvládl v podvečer nejedno pětipivo proložené zelenou, se druhý den v kolektivu nadšeně chlubí. Chlubí se, jak mu je tuze zle, jak nenašel vchod do domu, jak doma běhal a kolik toho poblil, pokud vůbec doběhl, jak spal na zemi, jak ráno víc neviděl, než viděl, nebo co sakra dělá pod lavičkou v lesoparku. Počůraný psíkem. A hle, na ksichtě je pravý nefalšovaný kobercový lišej. Kde se tam zas vzal? Naštěstí nemá to bebínko po očkování, takže je stále za hrdinu v kruzích antivax hrdinů. Následně si dá vyprošťováka, ještě jednoho vyprošťováka, studenou sprchu, třetího vyprošťováka a vyrazí do rachoty roztřesený jako ratlík.

Ovšem po očkování, to je jiná. To je snad konec světa. To bolí hlava, to je únava, to je dezorientace, nebo nedejbože bude i teplota až 37 stupňůch. A vůbec, na to se můžu, víte co. Raději si zajdu večer zas do hospody. Všude vyhrožují očkováním, a to má z toho jeden žízeň. Falešný certifikát jsem za poslední děngy přikúpil, takže jsem na hygienu, švestky a stát opět vyzrál. Šikovný jsem to pardál. V hospodě urazím nějaké to pětipivo a očkovat se nepůjdu, prostě nepůjdu ani omylem. Ještě by mi bylo špatně. Bolela by mě hl…

A proč ne? Stejně nikdo nic nekontroluje. Hospodští se za nás bijí jako lvi najatí, Landa šíleně zpívá a beran vesele bečí. My štamgasti řádně známe ústavu, Landa ji tuhle posledně vykládal. A prý se chystá nějaká vlastenecká sabotáž proti demokratické republice. Denně posiluji pětipivem, třemi krabkami cigaret jako můj vzor Milouš. Otužuji se nočním pochodem domů v předklonu a koupelí v chladné náruči kaluže. Takže fyzička výborná, imunita na jedničku, jen ten pivní bachor a zdevastované plíce. A prázdno v makovici jako náš řvoucí vlastenecký vzor.

Mohli, směli, měli





Loni na podzim, když se Vladimir Iljič Klaus vydal blekotat svá rudá moudra k 28. říjnu a k 17. listopadu, bez roušky ale se šklebem patetického disidenta propagujícího socialismus v rakouské televizi mohl a měl policejní orgán tasit neohrožený vobuch a slovutného profesora mlasknout ryze civilizovaně za ucho, až by onen slovutný profesor konečně našel vlastní profesorskou práci. Tolik se za ni stydí, tolik se jí ohání. Správní orgán pak měl ocenit hrdinovu statečnost, vzhledem k tomu že jde o osobu s velkým vlivem na veřejnost, pokutou dva miliony korun českých. Když on Klaus to ale dělá programově a záměrně, proto se nemůže jednat o chybu. Ještě označil prokremelský křikloun rouškaře za vítače migrantů. Za co asi tak v kuchyni u Klausů Klausové jeden i druhý označují očkované? Za islámské teroristy? Za útočící vesmírná rajčata? Nebo dokonce za progresivisty zkřížené s neomarxisty?

Stát měl zasáhnout a poučit se. A jelikož se nepoučil, tak agresivní zpěvák nechal své stejně agresivní, ale stejně chytré heily zahltit krajské hygienické stanice a zkomplikovat jejich činnost. Vůbec si neuvědomují, že jejich teroristický akt dobře oceňují v Kremlu. Landa se tak stal pro určité zájmové skupiny nadutým pimprletem, který tancuje špinavého kozáčka pro vzdálené vodiče. Dobře ho minulý režim vychoval. Bude následovat „slavný zelíkoknu“ Landa Klause a Nohavicu, a poklekne před Putinem a slintavě zlíbá prsten Kremlu? A co tzv. Lékař Mareček? Mluvčí lékařů z paralelního vesmíru? Kolik dostane naloženo na Mírově? Oslavuje doma každého mrtvého, o kterého se svým tupým konáním přičinil? Kreslí si v obýváku covidové kříže? Soudruzi za tuhé totality byli zlí, oškliví a blbí. Mareček je jejich dokonalým následníkem. Škodí státu stejně, jako škodili komáři. Lidský život sem, lidský život tam. Paralelníci za pár minut na mediálním výsluní platí lidskými životy. A platí dobře.

Závěrem hláška z filmu, kde si epizodku střihl i dnešní významný český pandemiolog Landa. „Nám šlo o člověka, soudruhu poručíku. Tyhle starosti můžete klidně pustit z hlavy, Kefalín, lidí je na světě jako sraček.“ Což naprosto odpovídá skutkům a činům výše uvedených mašíblů i všech jejich apoštolů.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

Chyby a nepřesnosti jsou mé

