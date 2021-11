17. listopadu: 14 119 denních nákaz

18. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

- V Americe byl zveřejněn drsný dokumentární film The First Wave (První vlna) https://films.nationalgeographic.com/the-first-wave , o obětech začátku pandemie. Měli by ho vidět všichni popírači covidu a antivaxeři.- Rusko dosáhlo dalšího denního rekordu 1251 mrtvých. Počet denních mrtvých v Rusku se od 20. října pohybuje nad 1200.- Děti ve věku 12 let a výše, které byly nakaženy koronavirem, by měly počkat 12 týdnů, než budou očkovány, konstatují britští činitelé. To by ještě dále snížilo "velmi malé" riziko zánětu srdečního svalu po očkování. Počet případů myokarditidy je asi 9 případů na milion očkovaných dětí a případy byly "relativně mírné". Dospělí lidé mají po nákaze počkat s očkováním měsíc, ale u dětí se to má prodloužiy na 12 týdnů.- Spojené státy posílí výrobu vakcín a budou jich vyrábět nejméně miliardu ročně.- Nově vzniklá mutace varianty Delta prý pravděpodobně "nevyvolává příznaky", i když vědci upozorňují, že je zapotřebí dalšího výzkumu.- Španělsko začíná očkovat lidi ve věku 60-69 let a zdravotníky třetí dávkou.- Česká republika i Slovensko zaznamenaly ve středu další rekordní počty nákaz, upozorňuje Guardian.- Británie zaznamenala dalších 38 263 denních nákaz a 201 denních úmrtí.- Maďarsko registrovalo 10 265 denních nákaz, je to nejvyšší počet od března 2021.Zdroj ZDE