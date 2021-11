ČR: 13 374 denních nákaz

19. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Ve čtvrtek 18. listopadu zaznamenala Česká republika 13 374 denních nákaz. Hospitalizováno je 4750 osob, je to denní nárůst o 310 lidí. Celkem zemřelo v ČR 31 769 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 110 mrtvých. Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1427 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1272 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1368 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Vyškově (1346 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Znojmu (1221 nákaz na 100 obyvatel), ve Frýdku-Místku (1206 nákaz na 100 000 obyvatel) ve Strakonicích (1108 nákaz na 100 000 obyvatel), v Brně (1060 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (1136 na 100 000 obyvatel), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1080, Praha-západ 1015, (Ostravě (968 nákaz na 100 000 obyvatel), a v Českých Budějovicích (903 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 819 nákaz na 100 000 osob.



- Americký stát Florida zakázal školám a podníkům vyžadovat očkování proti covidu.



- Ode dneška se objeví třetí posilovací vakcína na britských covid pasech. Umožní to cestování do zemí jako Izrael, Chorvatsko a Rakousko, kde platí časový limit na účinnost vakcíny, jinak musíte do karantény. Ve čtvrtek 18. listopadu zaznamenala Česká republika 13 374 denních nákaz. Hospitalizováno je 4750 osob, je to denní nárůst o 310 lidí. Celkem zemřelo v ČR 31 769 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 110 mrtvých. Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1427 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1272 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1368 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Vyškově (1346 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Znojmu (1221 nákaz na 100 obyvatel), ve Frýdku-Místku (1206 nákaz na 100 000 obyvatel) ve Strakonicích (1108 nákaz na 100 000 obyvatel), v Brně (1060 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (1136 na 100 000 obyvatel), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1080, Praha-západ 1015, (Ostravě (968 nákaz na 100 000 obyvatel), a v Českých Budějovicích (903 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 819 nákaz na 100 000 osob. ZDE - Americký stát Florida zakázal školám a podníkům vyžadovat očkování proti covidu.- Ode dneška se objeví třetí posilovací vakcína na britských covid pasech. Umožní to cestování do zemí jako Izrael, Chorvatsko a Rakousko, kde platí časový limit na účinnost vakcíny, jinak musíte do karantény.





- Britská vláda nebyla "plně připravena" na "široký" dopad covidu-19 na společnost, ekonomii a základní veřejné služby a neměla plány na karanténu, podporu pracovních míst a chaos ve školách, konstatuje zpráva britského Národního auditního úřadu.



- Německý ministr zdravotnictví: Jsme uprostřed celonárodní krize.



- Pravicoví extremisté v Británii zneužívají kontroverze ohledně covidu a onlinovách her k verbování mladých lidí. Polovina nejvážnější případů radikalizace ve školách se nyní týká ultrapravicové činnosti.



- Francie nezavede lockdown jen pro neočkované, covid pass, který omezují šíření viru, je totiž velmi úspěšný, řekl Emmanuel Macron.



- Prvním známým případem nákazy covidem byl prodejce na "mokrém trhu" ve Wuchanu, tvrdí Dr Michael Worobey, vědec z univerzity v Arizoně ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek.



- Německo omezí velkou část veřejného života v oblastech, kde začínají být nebezpečně přeplněné nemocnice.



- Sasko, nejvíce postižená část Německa, uvažuje o částečném lockdownu.



- Rakousko zavádí plný lockdown, protože infekce stále stoupají navzdory lockdownu pro neočkované.



- Řecko rozšiřuje omezení pro neočkované.



- Británie zaznamenala dalších 46 807 nákaz a dalších 199 mrtvých.



- Maďarsko bude povinně očkovat třetí dávkou všechny zdravotníky a od soboty bude požadovat nošení roušek ve všech veřejných místnostech pod střechou.



- Slovensko zavádí přísnější opatření pro neočkované.



- Brazílie zaznamenala 12 301 denních nákaz a 293 úmrtí.



- Kanada bude očkovat děti od 5 do 11 let.



- Indie vyváží 20 milionů dávek své vakcíny Novavax do Indonésie.



Zdroj ZDE

0