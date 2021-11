Čím nás může inspirovat jihokorejská proticovidová strategie?

18. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

S blížící se zimou je čas znovu si promluvit o optimální strategii proti covidu-19 - a k tomu je třeba se znovu podívat na dění v Jižní Koreji.



Ta očkovala dvěma dávkami 79,2 % své populace, a pokud bude pokračovat v podávání 220 000 dávek denně, pokryje do konce roku téměř 90 % své populace. Srovnejte to s Velkou Británií, kde dvě dávky dostalo 68,6 % obyvatel, a s USA, kde je to 58 %. Pokud porovnáme úmrtí, jsou čísla ještě více šokující. V Jižní Koreji z 51,8 milionu obyvatel zemřelo pouze 3 137 osob. Ve Spojeném království jsou odpovídající čísla 142 945 úmrtí na 67,2 milionu obyvatel, zatímco v USA došlo k 783 575 úmrtím na 329,5 milionu obyvatel. Kromě toho se Jižní Korea v prvním čtvrtletí roku 2021 stala jednou z prvních vysokopříjmových zemí, jejíž ekonomika se zotavila na úroveň před pandemií, když se jí v roce 2020 podařilo zaznamenat pouze 1% pokles HDP (druhý nejlepší výsledek po Číně), píše v Guardianu Devi Sridhar