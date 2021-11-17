Neserte doktory
17. 11. 2021
čas čtení 3 minuty
Neserte doktory. Kousek od nás jsou Červené Pečky a tamní praktik toho už má natolik dost, že má tohle na homepagi www.ordinacepecky.cz, píše dokumentarista Ivo Bystřičan:
CO MÁTE DOPRDELE POŘÁD S TÍM OČKOVÁNÍM? CELÝ ŽIVOT DO SEBE SYPETE SRAČKY PLNÝ CHEMIE, ÉČEK, A ANTIBIOTIK, JSTE TLUSTÍ JAK JATEČNÍ PRASATA, KOUŘÍTE, CHLASTÁTE, JEZDÍTE BEZOHLEDNĚ V AUTĚ, NECHÁTE SI NAPÍCHAT INJEKCE NA ZÁDA, ANI SE NEPTÁTE, CO V TOM JE, ŽERETE PASTU PRO KONĚ, CO BY ODČERVILA CELÝ STÁDO, SOULOŽÍTE S POCHYBNÝMA PROSTITUTKAMA, PŘIPALUJETE SI KŮŽI V SOLÁRKU, NEDODRŽUJETE LÉČEBNÝ REŽIM…NA VŠECHNY VIRÓZY CHCETE HALDU ANTIBIOTIK, NA BLBEJ OPAR NEJLÍP ANTIVIROTIKA CELKOVĚ…
TO JE JAKO VŠECHNO ZDRAVÝ? MYSLÍTE SI, ŽE BY V USA, KDE HROZÍ ZA JEDINÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ MILIARDOVÉ SOUDY VYPUSTILI DO OBĚHU NĚCO ZÁVADNÉHO? A I KDYBY – TROUFÁM SI ŘÍCT, ŽE NA COVID + OSTATNÍ NEMOCI,KTERÉ SE NEMŮŽOU ŘEŠIT KVŮLI ZAHLCENÍ ŠPITÁLU UMŘE NÁSOBNĚ VÍC LIDÍ!!!! NEJDE PŘECI JEN O VÁS,ALE HLAVNĚ O OSTATNÍ! ŽE SE MŮŽE NĚKDO NAKAZIT A UMŘÍT I PŘES OČKOVÁNÍ VÍ I UŽ I POMERANČ. ŽE NEMOC
PŘENÁŠÍ I OČKOVANÍ ROVNĚŽ. JDE ALE HLAVNĚ O VIROVOU NÁLOŽ. ČÍM VÍCE TOHO SVÉ BABIČCE (NEJEN) PŘINESETE,TÍM VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST, ŽE PROLETÍ KOMÍNEM!! JISTĚ VÁM PODĚKUJÍ I TI, CO NYNÍ TRPÍ JAKO PSI S ROZPADLOU KYČLÍ A NA OPIÁTECH ČEKAJÍ NA OPERACI…LIDI S RAKOVINOU, KTERÝM SE NEDOSTANE VČASNÉ DIAGNÓZY…S MRTVICÍ, KDYŽ VŠECHNY JIPKY BUDOU COVIDÁRIA…
DEMOKRACIE JE ZJEDNODUŠENĚ PRÁVO VĚTŠINY. NOVOU VLÁDU NÁM SNAD TAKÉ NYNÍ NESKLÁDAJÍ KOMUNISTI?
I NÁŠ VZOR A NEJVĚTŠÍ DEMOKRACIE NA SVĚTĚ USA ZAVÁDÍ TVRDÁ OPATŘENÍ (VIZ NAPŘ. NEW YORK), NYNÍ I RAKOUSKO…
MÁTE PLNOU DRŽKU VLASTNÍ SVOBODY. TA ALE KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA DRUHÉHO!!!!
STAČÍ PŘECI SELSKÝ ROZUM, NEMUSÍTE DOKOLA PAPOUŠKOVAT VŠECHNY PÍČOVINY Z INTERNETU!!! CO JE TO ZA FRAJEŘINU, Z PRINCIPU ODMÍTAT TO, O ČEM VÍM VELKÝ HOVNO? PROČ SI NESROVNÁTE INCIDENCI U NÁS A VE SROVNATELNĚ VELKÉM PORTUGALSKU? NEBO NEKOUKNETE NA STRÁNKY AMERICKÉ CDC? ČELÍME 5. VLNĚ. MÁME ZKUŠENOSTI, MÁME PROSTŘEDKY…A JE TO JEŠTĚ HORŠÍ…SMUTNÉ…LIDI I VLÁDA NA TOM MAJÍ STEJNÝ PODÍL…
POKUD S NÁMI NEJSTE SPOKOJENI, PROČ NEPŘEJDETE K JINÉMU PL? NIKDO VÁS NEDRŽÍ, NAOPAK!! DOVOLUJI SI JEŠTĚ UPOZORNIT, ŽE I MY MÁME ZÁKONNÉ NÁSTROJE PRO ODREGISTROVÁNÍ (UKONČENÍ PÉČE O PACIENTA).
TAKŽE NA ZÁVĚR: ŘEŠÍME JEN STAVY AKUTNÍHO OHROŽENÍ ZDRAVÍ, ČI ŽIVOTA Z DŮVODŮ COVIDU I VŠECH OSTATNÍCH ONEMOCNĚNÍ + MASIVNÍ OČKOVACÍ KAMPAŇ A ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ MEDIKACE. CÍLEM JE ZACHRÁNIT CO NEJVÍCE LIDSKÝCH ŽIVOTŮ!! S „S DROBNÝMA BOLÍSTKAMA“ ZA TOHOTO STAVU BĚŽTE LASKAVĚ DO HAJZLU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MUDR. ŠTĚPÁN JUŠKA, PL ČERVENÉ PEČKY A RATBOŘ
P.S.: Slušně to tu bylo napsáno přes rok, a nic…tak se nepohoršujte…:-)
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