"Obscénní": Pfizer, BioNTech a Moderna vydělávají 3,9 milionu dolarů za hodinu

18. 11. 2021

Společnosti Moderna, Pfizer a BioNTech - výrobci dvou nejúspěšnějších vakcín proti novému koronaviru - si každou minutu přijdou na 65 000 dolarů zisku, protože se odmítají podělit o své výrobní recepty s rozvojovými zeměmi, kde miliardy lidí stále nemají přístup k životně důležité vakcíně.

Podle nové analýzy Lidové aliance pro vakcíny (People's Vaccine Alliance) dosáhly tyto tři farmaceutické giganty v letošním roce zisk v celkové výši 34 miliard dolarů, což představuje zhruba 1 083 dolarů za sekundu, 64 961 dolarů za minutu nebo 3,9 milionu dolarů za hodinu, píše na webu commondreams.org Jake Johnson

"Je obscénní, že jen několik společností vydělává miliony dolarů každou hodinu, zatímco proti covidu jsou plně očkována pouhá dvě procenta lidí v zemích s nízkými příjmy," uvedla Maaza Seyoum z organizace People's Vaccine Alliance Africa. "Společnosti Pfizer, BioNTech a Moderna využily svých monopolů k tomu, aby upřednostnily nejvýnosnější kontrakty s nejbohatšími vládami, a nechaly tak země s nízkými příjmy na holičkách."



Společnost Moderna - firma se sídlem v Massachusetts, která vyvinula svou vakcínu s pomocí vládního výzkumu a za finanční podpory daňových poplatníků ve výši přibližně 10 miliard dolarů - dodala do zemí s nízkými příjmy pouze 0,2 % z celkové dodávky vakcín, odhaduje People's Vaccine Alliance. Vakcína proti covidu je jediným produktem společnosti Moderna na trhu.



Společnost Pfizer a její německý partner BioNTech - jimž k vakcíně rovněž pomohly peníze daňových poplatníků - si nevedly o mnoho lépe než jejich konkurent; do chudých zemí poslaly méně než 1 % svých dodávek, zatímco z prodeje do bohatých zemí měly obrovské zisky.



"V tuto chvíli již máme převážně podepsané objednávky v zemích s vysokými příjmy," řekl nedávno generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla o prodeji vakcíny proti covidu na příští rok. Burla obvinil chudé země, že si očkování neobjednávají dostatečně rychle.



"Nyní jednáme jen s několika málo zeměmi se středními příjmy a ještě méně se zeměmi s nízkými příjmy," řekl Bourla.



Bojovníci za veřejné zdraví však tvrdí, že bilaterální dohody a dary v podobě vakcín nestačí k tomu, aby výroba a distribuce odpovídala celosvětovým potřebám. Místo toho se podle nich musí farmaceutické giganty vzdát svých receptur na vakcíny a umožnit kvalifikovaným výrobcům po celém světě vyrábět levné generické verze pro tamní obyvatelstvo.



Společnosti Moderna a Pfizer-BioNTech to dosud odmítaly - a agresivně lobbovaly proti návrhu Světové obchodní organizace na dočasné pozastavení patentů na vakcíny. Bourla zase odmítl návrhy na transfer technologií jako "nebezpečný nesmysl".



"V rozporu s tím, co říká generální ředitel společnosti Pfizer, je skutečným nesmyslem tvrzení, že v rozvojových zemích neexistují zkušenosti a odborné znalosti pro vývoj a výrobu život zachraňujících léků a vakcín," uvádí v úterním prohlášení manažerka pro zdravotní politiku v Oxfam International Anna Marriott. "Je to jen falešná výmluva, za kterou se farmaceutické společnosti schovávají, aby ochránily své astronomické zisky."



"Je to také naprosté selhání vlády, která těmto společnostem umožňuje udržovat monopolní kontrolu a uměle omezovat dodávky uprostřed pandemie, zatímco tolik lidí na světě ještě není očkováno," dodává.



Společnost Moderna v úterý oznámila vznik dohody, která Evropské unii a zemím Evropského hospodářského prostoru umožní darovat dávky vakcíny, které od ní zakoupily, iniciativě COVAX, jež je podporována Světovou zdravotnickou organizací.



"Je nejvyšší čas podělit se o vakcínu NIH-Moderna se světem."



Dohoda se setkala s posměchem ze strany bojovníků za spravedlivou vakcinaci. "Proboha, jak velkorysé," reagoval Nick Dearden, ředitel britské advokační skupiny Global Justice Now. "Většina lidí bude prostě ohromena, že jste jim v tom vůbec bránili."



"Proč se raději nepodělíte o svůj recept na vakcínu financovaný z veřejných zdrojů s WHO?" dodal. "To by mohlo skutečně pomoci."



