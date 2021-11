ČR: Už popáté více denních nákaz než 10 000

16. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Obrázek: Počet nákaz na milion obyvatel za posledních 14 dní v Evropě



11 514 denních nákaz. V porovnání s předchozím pondělkem je to nárůst o 2249 nákaz. Hospitalizováno je 4296 osob, je to denní nárůst o 493 lidí. Celkem zemřelo v ČR 31 636 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 95 mrtvých. Nejhorší je situace na Moravě a stále se zhoršuje, především v Šumperku (1534 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1245 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1220 nákaz na 100 000 obyvatel), veVyškově (1194 nákaz na 100 000 obyvatel), ve Strakonicích (1156 nákaz na 100 000 obyvatel), v Brně (1091 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prachaticích (1027 na 100 000 obyvatel), v Ostravě (971 nákaz na 100 000 obyvatel), a v Českých Budějovicích (925 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 701 nákaz na 100 000 osob. Za posledních 14 dní ČR registruje 1253 nákaz na 100 000 obyvatel.

- Počet kremací v Kyjevě se v důsledku covidu od léta zdvojnásobil. Ukrajina nabízí peníze občanům, pokud se nechají očkovat.



- Rusko schválilo klinické testy protivirové pilulky firmy Pfizer.



- Počet kremací v Kyjevě se v důsledku covidu od léta zdvojnásobil. Ukrajina nabízí peníze občanům, pokud se nechají očkovat.

- Rusko schválilo klinické testy protivirové pilulky firmy Pfizer.

- Česká republika opět zaznamenala více než 10 000 denních infekcí, informuje Guardian. je to už pátý den, co denní počet nákaz přesáhl 10 000. Sedmidenní průměr počtu nových nákaz v ČR je 10 988. Minulý týden byl 7643. 635 pacientů v nemocnicích v ČR je ve vážném stavu.





- Rusko zaznamenalo dnes 1240 úmrtí, co je blízko jeho denního rekordu úmrtí, a 36 818 nových nákaz. Rusko doufám, že nedávný krátkodobý lockdown začátkem listopadu bude mít pozitivní dopad na pandemii. Sedmidenní průměr nárůstu nákaz v Rusku mírně klesá.



- Berlín zavedl od pondělka 15. listopadu lockdown pro neočkované občany. Německá vláda uvažuje o tom, zda má zavést tento lockdown pro celou zemi.



- Policie v Rakousku kontroluje cestující v dopravních prostředcích, zda neočkovaní dodržují lockdown.



- Británie bude nyní očkovat třetí dávkou i lidi ve věku 40-49 let, aby posílila jejich slábnoucí imunitu.



- Zaměstnavatelé v Lotyšsku mají od pondělí právo propustit ty zaměstnance, kteří se odmítnou nechat očkovat.



- V Holandsku sílí tlak na nemocnice. V pondělí stoupl počet hospitalizovaných osob v Holandsku asi o 2 000. 400 lidí je na jipkách.



- Izrael začíná očkovat děti ve věku od 5 do 11 let.



- Peru, země s nejvyšší světovou úmrtností na covid, bude od příštího měsíce vyžadovat důkazy o očkování pro vstup do veřejných prostor pod střechou.



Podrobnosti v angličtině ZDE

