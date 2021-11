Dlouhý covid: Dvaadvacetiletá dívka si nepamatuje, jak se seznámila s přítelem

18. 11. 2021

Podobně jako v ČR, v USA je téměř třetina obyvatelstva neočkovaná proti covidu. V nebezpečných zimních měsících vzniká tam obrovské riziko a odborníci na veřejné zdraví začínají používat reklamní kampaně, používající hlasy Američanů, jimž je kolem dvaceti, kteří byli ochromeni dlouhým covidem. Snaží se tak přesvědčit mladé lidi, aby se nechali očkovat.



Katelyn Van Dyke, 20, z města Mt.Zion ve státě Illinois se nakazila covidem během patnáctiminutové návštěvy u svého nakaženého přítele loni v listopadu. V lednu u ní diagnostikovali dlouhý covid. Natolik ztratila paměť, že si nevzpomíná na první rande se svým přítelem, ani když se podívá na fotografie z nich.



Rob Smith, 22, z města San Antonio v Texasu běhal každý den osm kilometrů, ale po nákaze covidem už nevyjde do schodů. Veterán z amerického letectva Isaiah Smith, 26 z Merrillvillu v Indianě, říká, že má na prsou pocit, "jako by na nich seděl slon, a ten tlak se nedá odstranit, je to tam pořád." Nedokáže zvednou nic, co je těžší než dvě kila.



Podrobnosti v angličtině ZDE

