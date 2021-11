Přežije Český slavík rok 1984?

23. 11. 2021 / Jana Feiglová

čas čtení 3 minuty

Jak společensky nebezpečné je kupování si médií nebo financování pořadů ze strany českých oligarchů a jiných zbohatlíků, je po Janečkově těžko uvěřitelném extempore na Českém slavíku 21 ještě zřejmější než dřív.

Předseda končící vlády Babiš vlastní média, jeden z nejbohatších Čechů, investor Zdeněk Bakala vlastní opoziční (pomalu již vlastně vládní) média, skrze televizní stanici tu společenský život ovlivňoval například miliardář Jaromír Soukup. A teď investoval prostřednictvím Českého slavíka do prostoru a hlavního vysílacího času na Nově i „nejbohatší český antivaxer“ Karel Janeček.

Matematik a obchodník s finančními deriváty Janeček si tak koupil prime time k propagaci volebního systému z vlastní dílničky, k odvysílání reklamního spotu na sebe sama coby "spasitele světa ve stylu 1984" a takzvaného "sociálního reformátora", jak se skromně nechal uvádět, k propagaci vlastních názorů na vakcíny a imunitu a velmi pravděpodobně také k zahájení prezidentské kampaně. Partnerka Lilia nestačila ronit slzy dojetí.



Že s drtivou většinou lidí v téhle zemi nemá miliardář Janeček snad kromě mateřského jazyka společného absolutně nic, opomněl ve svém plamenném projevu zmínit. Jeho sympatizantům bohužel zřejmě nedojde, že Janeček vážně není žádný „normální kluk odnaproti“. O Janečkovo "sociální reformátorství" tu v zemi zřejmě velká většina lidí vůbec nestojí, rozhodně jsem žádné volání po něčem podobném nezachytila. Prezentovat se pak jako „společenský reformátor“ je vrchol trapnosti. Využívat slavnostního hudebního pořadu k prezentaci naprosto nesouvisejících soukromých názorů na vakcinaci, notabene v pandemické době, kdy virus ohrožuje českou populaci a rapidním tempem se plní nemocnice (a ano – v nemocnicích končí i děti), propagovat takto pseudovědecké postoje v naprostém konfliktu s názory nejprestižnějších vědeckých institucí a týmů ve světě, to naopak indikuje velmi problematický vztah k realitě i společenským souvislostem. (Nepochybuji, že jakási část české populace s tím nebude mít žádný problém.)



Karel Janeček je osoba, která by zřejmě nikdy nešla na pár týdnů pracovat mezi zdravotníky do první linie na covidové jednotky během rozjeté epidemie, ani pomáhat u dětí, které se plácají na JIPkách s covid-19, a v případě nemoci by si on i jeho blízcí měli možnost zaplatit zcela nadstandardní lékařskou péči. Skrze hlavní vysílací časy v celoplošných televizích, skrze zviditelňování vlastní osoby a propagaci svých názorů a postojů si bude v budoucnu možná schopen koupit i voliče. Taková společnost si pak na demokracii obvykle jen hraje, předstírá ji. Jak vypadá společenská atmosféra v zemi řízené zbohatlíky, kteří si koupí média a nadstandardní mediální prostor, se můžeme přesvědčovat všude možně po světě, od USA přes Česko až po Rusko.



Český slavík nejspíš přežije rok 2021, ale otázkou je, zda přežije rok 1984.

