Pan prezident asi neví, co se v zemi děje

25. 11. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty







Začínám pochybovat o tom, zda prezident republiky ví, co se v této zemi děje. Chce jmenovat nového premiéra v pátek 26.11. – a pak několik týdnů diskutovat s kandidáty na ministry v Lánech, kam se rozhodl odjet za takových okolností, že Ústřední vojenská nemocnice se veřejně vzdala odpovědnosti za jeho zdravotní stav.

Babišova vláda v demisi se mezitím chystá vyhlásit nouzový stav, který dlouho odmítala, a i když zatím stále odmítá plný lockdown, za týden se to může zase změnit. Nouzový stav vyhlášený vládou v demisi, která nemá většinu ve Sněmovně, je vskutku bizarní situace: jednak Sněmovna ho může kdykoli zrušit (a nová vládní koalice má jasnou většinu, kterou to může udělat), jednak po třiceti dnech automaticky přestává platit, nemá-li souhlas Sněmovny.

Slyšíme, že v nemocnicích není dost zdravotnického personálu. Na JIP máme témě 850 lidí a stále to roste. Každý nárůst hospitalizovaných nám bere kapacity, včetně kapacit na očkování. Nebylo lepší zatáhnout za brzdu třeba při číslu 400 na JIP? To bylo někdy kolem 10. října. Mohli jsme mít více kapacit na očkování a třeba zvládnout normální Vánoce. Nyní je už prakticky jasné, že Vánoce (a zřejmě i celý leden) budou v lockdownu. Vzhledem k tomu, že v zimě lockdown začal jakž takž fungovat až po těch nejpřísnějších omezeních (byl zaveden už 27.12, ale maximální obsazenost JIP byla v půlce března a to číslo bylo přes dva tisíce), lze očekávat i letos mnoho trápení s jeho dodržováním a účinností. Zachránit by nás mohlo očkování, nicméně jde o závod s končící imunitou lidí, kteří byli naočkováni v zimě a na jaře. Může se dokonce stát, že přes masivní očkování bude imunita populace v prosinci, lednu, únoru a březnu fakticky klesat.

Ačkoli země je v tak vážné a prohlubující se krizi a ačkoli vláda v demisi konečně hodlá něco dělat, neexistuje shoda mezi touto vládou a vítězi voleb, co vlastně dělat. Platí-li zásada, že vláda v demisi nemá činit už žádná vážná rozhodnutí, je třeba, abychom měli novou vládu co nejdříve. Už minulý týden bylo pozdě. Musí tu konečně vládnout někdo, kdo ponese odpovědnost za stav země i za měsíc, za dva, za půl roku. Že to prezident zdržuje, je čiré šílenství. Mohl by naprosto legitimně a v zájmu země říci: situace je vážná, poruším tedy své zvyky, nota bene i v souvislosti se svou nemocí, a jmenuji vládu okamžitě. Nyní jsme ve stavu, že po prohlášení Ústřední vojenské nemocnice nevíme ani to, zda uprostřed jednání s kandidáty na ministry nové vlády prezident opět nezkolabuje a nebude muset být odvezen v bezvědomí na JIP.

Nemají-li vítězové voleb odpovědnost za vládu – kdo ví, zda ji budou mít vůbec už v tomto kalendářním roce – mají rozhodně odpovědnost za Sněmovnu. Sněmovna se musí postavit svou většinou k nouzovému stavu a lockdownu. V tak vážné situaci by měla vládě, která už nemá sněmovní většinu, jasně sdělit, co od ní očekává pro omezení dopadů epidemie na celé zdravotnictví a veřejnost. Vůli nové sněmovní většiny by měl veřejnosti jasně tlumočit pan budoucí premiér. Ostatně pokud je povinností budoucího premiéra mluvit za budoucí vládu právě ve věcech nejvyšší společenské vážnosti, měl to dělat už dávno a nemělo by být ve veřejnosti žádných pochyb, že sněmovní většina je v tomto jednotná a připravená jednat.

