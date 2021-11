Česko neničí epidemie, ale altruismus

25. 11. 2021 / Stanislav Biler

Česko neničí epidemie, ale altruismus.. Radíme zdarma celému světu absolutně se vším.





Nonstop vysvětlujeme každému, co dělá špatně. Co by si bez nás počala třeba Angela Merkelová, která 16 let v kuse dělala jednu chybu za druhou a my ji trpělivě radili a vysvětlovali, co všechno dělá špatně.





A teď to Bělorusko, Rusko, Čína, klima, Greta, elektromobilita a současně dělá každý doma v obýváku, ve sklepě a na záchodě sám vlastní výzkum nemoci, roušek, vakcíny či protilátek, odhaluje souvislosti, které neexistují, ale mohly by...





Prostě není divu, že už nám na nás samé nezbyl čas a energie. Obětovali jsme se pro druhé. Už zase. A příště to uděláme znovu.





Jediní právoplatní dědicové matky Terezy, kteří na vlastní život nehledí.

