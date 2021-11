Británie zoufale potřebuje pracovníky. Tak proč se snaží jim bránit v přístupu do země? Šílenství

26. 11. 2021

čas čtení 5 minut

Obrázek vytvořil Cold War Steve, který na Twitteru pravidelně publikuje sžíravé komentáře ohledně idiocie a krutosti Johnsonovy vlády. Kromě Johnsona jsou na tomto obrázku hlavní toryovský činitel Dolní sněmovny Jacob Rees Moog ("poslanec ze 17. století"), a ministryně vnitra Priti Patel.





Fašistická vláda Borise Johnsona a jeho kumpánů (jeho ministryně vnitra Priti Patel je jednou z nejodpornějších osob, jaké se kdy objevily na britské politické scéně) vyvolává nyní hysterii ohledně uprchlíků připlouvajících k britským břehům, přestože má Británie obrovský nedostatek pracovních silm, po brexitu imigranti z Británie houfně odcházejí a počet žadatelů o azyl je řádově mnohokrát menší v Británii než v evropských zemích a radikálně v Británii za poslední roky poklesl.

Dokonce i konzervativní komentátor Simon Jenkins píše ve sžíravém článku, že Johnsonova vláda je šílená. Ovšem hysterická protiuprchlická xenofobie, kterou Johnsonovi kumpáni šíří, aby zakryli skutečné problémy země, je velmi podobná postojům politiků v ČR, takže Jenkinsův článek platí stejnou měrou i pro ČR - i ta má naprostý nedostatek pracovních sil. V Británii se ovšem proti xenofobii Johnsonových kumůánů zvedla obrovská vlna odporu. (JČ)

Nic nedává smysl. Podél východního pobřeží Anglie sledují britští zaměstnavatelé obzor. Zoufale hledají jakékoliv pracovníky ze zahraničí, kterým Boris Johnson požehná vízem, aby mohli sbírat ovoce, zabíjet krůty, pracovat v hotelech nebo pečovat o staré lidi. Ve stejnou dobu podél jižního pobřeží Anglie britští politici vyjí hrůzou nad příchodem právě takových lidí, kteří připlouvají k břehům Británie a zoufale se snaží nabízet zemi své služby. Brexit je snůškou pokrytectví.



Imigrace hmotně ovlivňuje jen velmi málo Britů. Je to spíše rys xenofobie. 24 000 žadatelů o azyl, kteří letos zatím překročili Lamanšský průliv, dychtiví toryové prezentují jako předzvěst nové invaze Vikingů nebo Normanů, jako v jedenáctém století či dříve. Na lidech, kteří připlouvají k anglickým břehům, namísto toho aby přiletěli na anglická letiště, je prý něco zlověstného.





Zabraňte těm člunům připlouvat, křičí ministryně vnitra Priti Patelová. Pošlete je do Albánie nebo na Falklandy. Obviňujte Francouze. Obviňujte pohraničníky. Obviňujte ty slabochy, kteří obsluhují na moři záchranné lodě. Pokud uprchlíci tady přistanou, je nutno jim natolik znepříjemnit život, aby litovali, že kdy opustili domov. Johnson možná podporoval přistěhovalce, když byl starostou Londýna – tehdy je potřeboval. Nyní zřejmě tráví polovinu času snahou jim zabránit ve vstupu do země.



Ve skutečnosti by měla vláda padnout na kolena a děkovat za to, že musí řešit pouze 24 000 uprchlíků. Itálie jich letos měla 60 000. Více než 150 000 jich přišlo do Evropy, většinou přes Balkán. Je to absolutní minimum ve srovnání s příchodem asi milionu uprchlíků ze Sýrie v roce 2015, kteří byli zázračně integrováni do německé ekonomiky, v její obrovský prospěch.



Většina z těchto uprchlíků je z definice „střední třída“. Za svou cestu draze zaplatili.Jsou mezi nimi lékaři, inženýři, akademici a zdravotní sestry; stavitelé, kuchaři a zemědělci. Jsou to povolání, která Evropa nutně potřebuje a která otevřené evropské trhy práce, zejména britský, tradičně vítaly.



Předstírání čelných brexitérů, že podporují volný trh, se nyní prokazuje jako naprosté pokrytectví. Boris Johnson, Michael Gove a Jacob Rees-Mogg pod autoritářským heslem „převzít kontrolu“ a poháněni toxinem lockdownui budují parodii příkazní ekonomiky komunistického stylu. Činí autoritářská rozhodnutí o tom, kolik prý Británie potřebuje bulharských řezníků, rumunských sběračů ovoce nebo zda německý řidič kamionu mluví dostatečně dobře anglicky. Jsou to fanatici moci. Chtějí ovládat všechno. Mezitím 650 čínských milionářů, kteří se letos přistěhovali do této země, je prý „pro Británii vzpruhou“, zatímco chudý afghánský lékař je pro britský způsob života hrozbou.



Nikdy bychom neměli zapomenout, že hlavním motorem současného nárůstu evropské imigrace byla a je západní křížová výprava devastace muslimského světa za poslední dvě desetiletí. Její destabilizující chaos se rozšířil z Afghánistánu do Iráku, do Kurdistánu, do Libye, do Sýrie a do Libanonu. Těžko si můžeme stěžovat, když nám oběti našich arogantních agresí přijdou tlouci na dveře.



Ze všech fantazií o brexitu byla nejhloupější ta představa, že by Británii brexit umožnil odolat přílivu globální migrace. Ani robustní ekonomika by neměla dělat blokovat příchod migrantů. Růst potřebuje přistěhovalce. Představa, že Británie bude prosperovat, zakáže-li si přístup k rezervě pracovních sil z EU, byla negramotná.



Místo toho nyní máme v Londýně intelektuální a lidskou obscénnost. Poblíž londýnské fakultní nemocnice provozované Univerzity College, která trpí chronickým nedostatkem zdravotníků a lékařů je hotel, který nedávno zabavilo ministerstvo vnitra. Je plný stovek převážně anglicky mluvících afghánských uprchlíků, které minsitryně vnitra Patelová tam drží v izolace. Je jim zakázáno pracovat. Proč? Je to neklamné znamení, že britský stát se zbláznil.







Zdroj v angličtině ZDE

