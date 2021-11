Britská imunoložka: Třetí očkování vás ochrání i před novou jihoafrickou variantou

26. 11. 2021

čas čtení 4 minuty

BBC, World at One, pátek 26. listopadu:



Moderátor: Hovoříme s profesorkou Wendy Barclayovou z Imperial College London a také členkou britského vládního poradního výboru SAGE. Paní profesorko, slyšeli jsme lidi mluvit o vakcinaci, kterou máme tady ve Spojeném království. Informace, že tato nová jihoafrická varianta má být imunní vůči vakcínám, je docela významná. Jaký druh ochrany mají lidé, kteří již měli například deltu?



Wendy Barclay: Znepokojením u této konkrétní varianty je to, že má kombinaci mutací v celé oblasti hrotů, což zřejmě ohrožuje schopnost mnoha různých protilátek ty hroty vůbec vnímat. Takže zatímco dříve jsme měli varianty jako alfa nebo delta nebo beta, tato varianta má změny ve čtyřech nebo více antigenních místech, a to znamená, musíme očekávat, že imunitní systém mnoha lidí tento koronavirus nebude vnímat.



Wendy Barclay: Epidemiologie, kterou dostáváme z Jižní Afriky, a já chci zatleskat Jihoafričanům , kteří sdíleli tyto informace tak rychle, ta epidemiologie naznačuje, že se i tato mutace stále velmi dobře přenáší. Takže ano, máme všechno to očkování tady ve Spojeném království a to je pro nás velmi dobré. Víme, že tyto viry, dokonce i varianta delta, mohou infikovat lidi i přesto, že byli očkováni, a stále se virus může přenášet i mezi očkovanými lidmi, takže očkování není dokonalé. Není to stoprocentní, ale je to opravdu dobré na to, abychom zabránili vážnému onemocnění a smrti. Čím dál od vakcíny však virus mutuje, čím nižší je ta zeď ochrany, můžeme zaznamenat určitou vyšší míru onemocnění a dokonce i vyšší počet hospitalizací. Pokud tady taková varianta bude hojně kolovat.



Moderátor: Takže zvýšená závažnost. To samozřejmě vyvolává otázku. Musíme změnit vakcíny? A pokud to musíme udělat, bude to jen úprava, nebo bude nutno vytvořit úplně nové vakcíny?



Wendy Barclay: Ano, opravdu doufám, že výrobci vakcín, kteří vyrábějí vakcínu mRNA, což je režim s rychlou odezvou, se na to samozřejmě podívají a začnou přemýšlet o aktualizaci, aby byla vakcína dokonale přizpůsobená novým mutacím.



Ale řekla bych, že mezitím také víme, že pokud dostanete druhou nebo dokonce třetí posilovací dávku současné vakcíny, zvýšíte hladiny protilátek a imunitní ochrany celkově ve vašem těle způsobem, kdy množství dokáže kompenzovat nesoulad mezi novou mutací a starou vakcínou, takže pokud lidé ještě nedorazili pro svou druhou dávku nebo lidé, kteří měli nárok na posilovací dávku, opravdu takové lidi vyzývám, aby se šli nechat očkovat, protože čím větší ochranu máte, tím lépe budete chráněni i před touto variantou.



Moderátor: Jak dlouho to bude trvat tu vakcínu vyladit? Pár týdnů nebo měsíců? Budou se muset znovu provádět testy? Jaký je časový horizont, ve kterém by upravená vakcína měla šanci?



Wendy Barclay: Nejsem informována o všech podrobnostech, ale myslím, že půjde o měsíce, ne týdny.



Moderátor: Chápu, takže mezitím musíme mít alternativní plán. A na závěr. Myslíte si, že tímto vyspělý svět platí za to, že dal přednost druhému a v některých případech i třetímu přeočkování ve vlastních zemích spíše než rozšíření vakcín po celém světě? Protože toto je cena, kterou zaplatíte, pokud viru dovolíte mutovat tímto způsobem.



Wendey Barclay: Ano, souhlasím s tím. Vždycky jsme věděli, že čím více toho viru ve světě koluje, nejen v naší zemi, tím větší je šance, že vzniknou v určitých oblastech světa nové varianty. V tomto případě má JAR fantastický monitorovací systém a tento virus zachytili brzy. A udělali velmi zodpovědnou věc, že o tom informovali svět. To ale neznamená, že podobné varianty nevznikají v jiných částech světa s nízkou proočkovaností a s vysokou cirkulací koronaviru.

