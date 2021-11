Jak to dělaj kosmonauti

29. 11. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

U vzdušně-kosmických vojsk Ruské federace jmenují premiéra tak, že personál ve skafandrech pečlivě zajistí přesun klíčové osoby v akváriu na místo ceremoniálu. Teď byl tento záběr v britské televizi, ve zprávách. Vidím, že situace v ČR je natolik absurdní, že už se dostává pravidelněji do britských médií, v nichž ČR nebývala, jak je rok dlouhý. Naposledy byla v britské TV antivaxerská demo 17.11. na Staromáku. — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) November 28, 2021





Víte vy, jak se kosmonauti zhostí jmenování vlády? Stačí si pustit záznam z nedělního pověřování Petra Fialy (ODS) vedením příštího kabinetu a budete ihned v obraze. Personál ve skafandrech - podle všeho zaměstnanci společnosti Penta, která po podepsání reversu soukromě provozuje, co zbylo z českého prezidenta - dopravili imobilního Zemana do uzavřeného prostoru připomínajícího akvárium, z nějž pak "hlava státu" pomalu, nesmírně unaveným hlasem, přednesla jmenovací proslov.



Rád bych alespoň napsal, že jsme zase jednou byli v něčem úplně první, ale není tomu tak. Takřka obdobná scéna už vyvstala v imaginaci spisovatele Franka Herberta v první polovině 60. let, když tvořil světoznámý román Duna - a filmově ji poprvé převyprávěl režisér David Lynch v roce 1984. Ano, jde o audienci navigátora Bene Tleilaxu, extrémně xenofobní a izolacionistické společnosti usilující o nadvládu nad celým známým vesmírem.

Jmenování vlády v dnešním Česku nemohlo proběhnout nějakým normálnějším způsobem - buď fyzicky, nebo po vhodné úpravě ceremoniálu třeba i online - a při zachování přiměřené důstojnosti prostě proto, že Česká republika už mnoho let nic takového jako normální hlavu státu prostě nemá. Má osobu, které před lety udělali kampaň za peníze neprůhledných sponzorů, jejichž přání musí poté sponzorovaný politik plnit, a to doslova "až do roztrhání těla".

Proto teď disponujeme na Hradě člověkem propuštěným na revers z nejlepší nemocnice v zemi, o kterého převzala péči společnost podřízená Pentě specializující se na pacienty s demencí.

A i když měl prezident kvůli pozitivnímu testu na COVID setrvat ještě další dva týdny v karanténě, ceremoniál jmenování byl naopak uspíšen, jakoby za každou cenu.

Vesmírná gilda totiž dobře ví, co dělá, to mi věřte.

The spice must flow!

