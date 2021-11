Británie bude očkovat půl milionu lidí denně

30. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

Britská vláda chce proočkovat posilovací třetí vakcínou 3,5 milionu lidí týdně. Interval po druhé vakcíně byl zkrácen na tři měsíce



Cílem je potlačit variantu omikron, která se podle vědců už šíří společností. V pondělí stoupl počet nákaz omikronem na 11 a vědečtí poradci vlády očekávají, že v nadcházejících dnech najdou těchto nákaz stovky.



Od úterý jsou v Anglii znovu povinné ve veřejné dopravě včetně letišť a v obchodech roušky. Má to potlačit šíření omikronu, který je zřejmě nakažlivější než dosavadní varianty a má potenciál vyhnout se vakcínám. Ve Skotsku, v Severním Irsku a ve Walesu nebylo povinné nošení roušek nikdy zrušeno.

Britské zdravotnictví nyní dramaticky rozšíří svůj očkovací program. Třetí vakcínou budou očkováni všichni občané v Británii nad 18 let, a to tři měsíce poté, co byli očkováni druhou dávkou. V současnosti se v Británii třetí posilovací vakcínou očkuje 2,4 miliony lidí týdně. Vláda to chce posílit na 3,5 milionu očkovaných týdně.



Profesor Jonathan Van-Tam, hlavní britský vládní zdravotník, se vyjádřil, že nechce zatím, aby lidé panikařili. Pokud omikron do určité míry snižuje efektivitu vakcín, hromadné a rychlé očkování třetí dávkou povede k omezení šíření koronaviru a k zabránění vážnému průběhu choroby.



Všichni cestující přijíždějící do Británie se musejí podrobit druhý den po příjezdu testu PCR a do oznámení, že byl negativní, se musejí izolovat. Osoby nakažené variantou omikron musejí jít do izolace, i když byli dvakrát očkovány nebo jsou mladší 18 let.



Podrobnosti v angličtině ZDE

