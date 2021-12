Očkovaní lidé nakažení omikronem málokdy končí v Jihoafrické republice v nemocnici

4. 12. 2021

(video od minuty 3)



Moderátor: Více o šíření varianty omikron , která byla poprvé identifikována v Jižní Africe. Hovoříme s Miou Malan, šéfredaktorkou Centra zdravotnické žurnalistiky Becky Caesarové se sídlem v Johannesburgu. Mohla byste uvést některé z vašich nejzajímavějších údajů? Možná bychom měli začít u reinfekcí, kdy se lidé nakazili novou variantou poté, co prodělali tu starou.



Mia Malan: Měli jsme tu studii, jednu z prvních studií, která byla publikována o omikronové variantě a která byla zveřejněna minulý týden tady v Jihoafrické republice, Vědci v ní porovnávali riziko opětovného nakažení variantou omikron ve srovnání s variantami beta a delta, což je varianta, která dominovala našim předchozím vlnám. A zjistili, že pokud už někdo prodělal covid a znovu se vystaví tomuto viru Sars-Cov2 pak pokud je to omikron, je riziko, že se znovu nakazíte, třikrát vyšší než u varianty beta a delta.

Moderátor: Ale zásadní rozdíl mezi Jižní Afrikou a Spojeným královstvím je možná v tom, že jak víte, obrovská část Spojeného království je očkována. Jaký je tedy rozdíl v těchto číslech?



Mia Malan: Ano, jenže tato studie, o které mluvím, ta se nezaměřovala na očkování. Zabývala se specificky přirozenou infekcí, ale co mohu říci, je, že jestliže z výsledků vyplývá, že pokud je vyšší riziko, že se nově nakazíte omikronovou variantou, pak je to indikace, že omikronová varianta má schopnost obejít imunitní ochranu třikrát efektivněji než beta nebo delta varianta.



Moderátor: Víte, jakou část případů v Jižní Africe nyní tvoří nová varianta?



Mia Malan: V provincii, kde začala epidemie varianty omikron, je ta varianta dominantní a rychle se šíří do dalších zemí.



Abyste si udělali představu, asi čtvrtina testů, které máme nyní, vyšla pozitivní a zaznamenali jsme nyní čtrnáctinásobný nárůst. Zajímavé je, že nemocnice uprostřed okresu, kde tato epidemie začala, dnes zveřejnila výsledky prvních dvou týdnů jejich epidemie a oni zjistili, že jsou pobyty pro pacienty podstatně kratší než u jiných variant a také zjistili, že mnohem menší část pacientů potřebuje kyslík. A je tam nižší úmrtnost. Musíme si však uvědomit, že se jedná pouze o jeden - dva týdny od vypuknutí epidemie. A lidem trvá nějakou dobu, než onemocní a zemřou. Takže vidíme jiný profil pacientů, ale... Další zajímavou věcí, kterou vidíme napříč zemí, je, že jsou hospitalizováni daleko mladší pacienti a to konkrétně ve věku od nuly do pěti let. Vidíme výrazný nárůst hospitalizací, ale důležité je, že v této nemocnici tři čtvrtiny jejich pacientů neskončily v nemocnici kvůli covidu. Dostaly se tam kvůli jinému onemocnění a byli testováni předtím, než byli přijati. A tím se dozvěděli, že mají covid. Takže před přijetím neměli výrazné příznaky.



Moderátor: Abychom se pokusili tyto údaje, víte, více přiblížit, pokud chcete, britskému publiku, myslím, že lidé zde jsou opravdu znepokojeni starším věkovým profilem. Existují významné údaje o starších věkových skupinách z Jižní Afriky?



Mia Malan: Ano, stále vidíme, že nejvíce infekcí je ve starší věkové skupině lidí nad 60 let, i když podíl mladších lidí se zvýšil. Stále však vidíme nejvíce případů hospitalizace u starších lidí a také vidíme, že lidé, kteří jsou hospitalizováni, jsou téměř vždy neočkovaní, a když se začnou dostávat na jednotky intenzivní péče, podíl neočkovaných se ještě zvyšuje, takže i když v naší zemi je očkována jen asi třetina dospělých, stále se setkáváme s tím, že se očkovaní lidé velmi, velmi zřídka i s touto novou variantou dostávají do nemocnice.



Moderátor: Opravdu vám moc děkuji.

