"Budou za vás bojovat": jak skotští opatrovníci mění životy mladých uprchlíků

7. 12. 2021

Jedinečný program nabízí příchozím neustálou podporu od orientace v byrokracii až po osvojení si místního dialektu

"Nespavost je jedním z hlavních problémů mladých uprchlíků," říká Alexis Wrightová, která projekt vede. "U některých je jejich spánek po létech tak narušený, že je těžké tento vzorec prolomit. Pro mnohé byla noc nebezpečná. Hovoří o tom, že se během cesty střídali v bdění a hlídání."

Josephovi bylo pouhých 16 let, když dorazil zcela sám do Skotska - do země, o které nikdy neslyšel - a hledal bezpečí poté, co šest měsíců cestoval přes celý svět z Vietnamu do Spojeného království, žil v lesích a byl propašován přes kanál La Manche.



Během své cesty se naučil nedůvěřovat lidem, takže když se poprvé setkal se svou opatrovnicí - dospělou ženou "na vaší straně", jaká je přidělena každému mladému uprchlíku bez doprovodu rodičů - měl pochybnosti. "Říkala hezké věci, ale nebyl jsem si jistý, jestli mi pomůže," vysvětluje.





Po šesti letech Joseph, který studuje na vysoké škole byznys a pracuje jako tlumočník, říká, že jeho rada každému, kdo se setká se svým opatrovníkem, je jednoduchá: "Je to jediná osoba, které můžete věřit. Pomohou vám, ať se děje cokoli, budou za vás bojovat. Řekněte jim o všem, čím jste prošli."



Opatrovníci jsou kvalifikovaní imigrační poradci a mohou své svěřence doprovázet na pohovory a odvolání na ministerstvu vnitra, ale jak Joseph vysvětluje, jejich role je stejně různorodá jako role mladého člověka, kterého podporují. "Pomohli mi porozumět zákonům, pomohli mi s problémy s nespavostí, s místní kulturou. Pomohli mi založit si zde vlastní život," říká.



"Žiji tu teprve šest let, ale mám pocit, že je to mnohem déle, díky znalostem, které mi předali." V loňském roce mu bylo uděleno povolení k pobytu ve Spojeném království. Pokud jde o skotskou kulturu, Joseph říká, že by si rád pořídil kilt, "ale jsou velmi drahé".



Od roku 2010 poskytla Skotská opatrovnická služba, kterou provozuje dětská charitativní organizace Aberlour ve spolupráci se Skotskou radou pro uprchlíky podporu více než 850 dětem a mladým lidem, kteří žádají o azyl nebo se stali oběťmi obchodování s lidmi. Tento program je v Británii jedinečný, protože nabízí nepřetržitou individuální podporu ve všech oblastech, od orientace ve vyčerpávající byrokracii azylového systému až po pochopení významu místního dialektu



Pro jednu teenagerku z Angoly jménem Tati se to stalo naléhavým, jakmile začala navštěvovat místní skotskou střední školu: "Ve škole mi říkali 'tattie scone'. Ani jsem nevěděla, že je to brambora."



"Když mladý člověk přijede do Skotska, je traumatizovaný a úplně sám, je to zdrcující," říká Catriona MacSween, vedoucí služby Aberlour. "Najednou jsou zapojeni do všech těch procesů - azyl, obchodování s lidmi, trestní soudnictví, posouzení jejich věku - a potřebují někoho, kdo jim vysvětlí, jak to všechno funguje."



Opatrovníci z organizace Aberlour, kteří mají v celém Skotsku 405 aktivních případů, podporují mladé příchozí, kteří jsou většinou chlapci ve věku od 15 do 17 let, ačkoli nejmladšímu je v současné době pouhých 10 let.



Od roku 2010, kdy byl program poprvé pilotně spuštěn, se rozšířil o přátelskou službu a o projekt Allies, speciálně upravený skupinový kurz na podporu zotavení se z traumatu ve spolupráci se skotským zdravotnictvím.



"Nespavost je jedním z hlavních problémů, které postihují naše mladé lidi," říká Alexis Wrightová, která projekt vede. "U některých je jejich spánek po létech tak narušený, že je těžké tento vzorec prolomit. Pro mnohé byla noc nebezpečná. Hovoří o tom, že se během cesty střídali v bdění a hlídání."



Aby se mladí lidé po prožití noční můry nebo vzpomínek mohli vrátit zpět do přítomného okamžiku, je jim nabídnut "uzemňovací balíček", který obsahuje antistresový míček, vonný olej a pohlednici, jakou si můžete koupit v každém supermarketu: čtyři panely se sentimentálními skotskými výjevy, včetně hradu za soumraku a huňaté krávy z Vysočiny. Pro dospívajícího žadatele o azyl, který se probouzí sám a má strach ve tmě, je to psychická záchrana.



Wrightová říká: "Doporučujeme jim, aby si pohlednici položili vedle postele, pokud se probudí ve strachu, a na zadní stranu napsali vzkazy, které jim dodají pocit bezpečí: "Teď žiješ ve Skotsku, teď ti nikdo nemůže ublížit.""



Projekt Spojenci dává mladým lidem příležitost zamyslet se nad zkušenostmi, které je přivedly do Skotska, s dalšími lidmi v podobné situaci, a často poprvé, říká Wrightová.



"Mnozí z nich mají rodinné příslušníky, kteří zemřeli, a u jiných ztratili veškerý kontakt a nevědí, zda jejich rodina žije, nebo ne," říká. Jsou vyzváni, aby vyzdobili kámen obrázkem, který odráží tuto ztrátu, a poté skupina uctí jejich památku minutou ticha. "Mnoho mladých lidí tuto příležitost nemělo. Když procházejí azylovým řízením, úředníci vždy chtějí podrobnosti, ale není prostor pro zpracování jejich ztrát."



Ačkoli se projekt Spojenci nutně zaměřuje na trauma z minulosti, tito mladí lidé také svědčí o dovednostech, jak zmapovat současnost. Nedávno si vyžádali více poradenství v oblasti vztahů a Aberlour nyní nabízí sezení o souhlasu se sexem, o zdravých hranicích a o základech sexuálního zdraví. "Možná by nevěděli, kde sehnat bezplatné kondomy, doma neměli bezplatnou službu sexuálního zdraví," říká Wrightová.





Opatrovníci také pořádají pro mladé lidi ve své péči čtrnáctidenní setkání, kde si mohou vyzkoušet aktivity, jako je vyprávění příběhů, vaření, umění a drama. "To je záchranné lano," říká Wrightová. "Někteří z nich jsou tak izolovaní a tohle je šance být prostě mladí a pocítit pocit spojení s ostatními mladými lidmi."







Podrobnosti v angličtině ZDE

