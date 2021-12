Jak je tomu se Zemanem?

3) Vizuální dojem (akvárium) by neměl zastírat podstatu. Kukaň jim zřejmě nebrání spolu hovořit; kdyby seděli normálně spolu u stolu, bylo by to věcně lepší? Myslím že je to jedno.

4) Je to celé nedůležité. Soustřeďme se na plány vlády a jednotlivých ministrů. Na to, jak chtějí řešit velké věci. Jak chtějí postupovat ve věci covidu a vakcinace. Jestli mají vůbec nějaké představy o penzijní reformě (ve kterém šuplíku se momentálně nachází slušně připravený plán týmu prof. Nerudové?). Jestli chtějí ke Green Dealu (v jeho široké podobě) přistoupit proaktivně a férově, nebo ho odpinkávat tak jak to půjde s tím, že to za nás stejně jako vždy vyřeší Němci. Jestli máme plán na to, se popasovat s bolavým problémem periferních regionů země - nebo to aspoň zkusit. Jestli chceme a umíme rozpočtový deficit zkrotit, nebo ho necháme žít vlastním životem (obávám se že b) je realita. Jestli víme jak posunout zemi od výrobní ke znalostní ekonomice. To jsou důležité věci, ne hrátky Zemana. Slova jsou důležitá, ne obrázky.