Papež (nejen) pro polské a české katoliky:

Papež při své návštěvě na ostrově Lesbos kritizoval Evropu, že nepomáhá uprchlíkům

6. 12. 2021

František poukázal na to, že strach, lhostejnost a cynické přehlížení situace nadále odsuzují lidi k smrti na moři

Papež František během svého nedělního projevu k uprchlíkům v Řecku varoval, že Evropa nedbá na poučení z historie.





Papež František se znovu navštívil řecký ostrov Lesbos, který je dlouhodobě v ohnisku evropské uprchlické krize, a nabídl tam útěchu žadatelům o azyl. Vyslovil také velmi tvrdá slova pro evropský kontinent, který uprchlíky odmítá a porušuje tak zákon. Místo, aby Evropa přijímala lidi prchající před chudobou a válkou, svou lhostejností a cynickým přehlížením jejich situace je nadále odsuzuje k smrti, řekl.

"Sestry a bratři, jsem zde na Lesbu, abych vám sdělil, že jsem vám nablízku, abych se podíval do vašich očí plných strachu a očekávání, do očí, které viděly násilí a chudobu, řekl papež v neděli skupině imigrantů. "Migrace je humanitární krize, která se týká všech."



V symbolickém kroku, který je považován za určující moment jeho pontifikátu, přijel František na ostrov Lesbos už v roce 2016, kdy vrcholilo migrační drama. Tam vyslal signál evropské politické elitě, když se skupinou syrských uprchlíků v letadle odletěl zpět do Říma. Zdálo se, že toto gesto zahajuje novou éru soucitu a dobré vůle vůči lidem, kteří hledají pomoc, často tváří v tvář velké nepřízni osudu.



Evropa však na poučení z historie nedbá, litoval v neděli papež, když promlouvil k žadatelům o azyl a politickým činitelům, kteří se shromáždili pod stanem nedaleko uprchlického tábora. V těchto letech Evropa připouští, aby se Středozemní moře stalo "pustým mořem smrti", kde se potápějí lodě plné zoufalých lidí, řekl papež.



"Prosím, zastavme toto ztroskotání civilizace," dodal František a vyjádřil politování nad rozhodnutím mnoha členských zemí EU stavět na svých hranicích ozbrojené bariéry, které mají uprchlíkům bránit ve vstupu.



Obrátil se k řeckým představitelům, včetně prezidentky Kateriny Sakellaropoulou, která byla na Lesbu rovněž na návštěvě: "Žádám každého muže a každou ženu, nás všechny, abychom překonali ochromení strachem, lhostejnost, která zabíjí, cynickou nevšímavost, která nonšalantně odsuzuje k smrti ty, kdo jsou v krizové situaci."



Papež, sám syn italských přistěhovalců, kteří se přestěhovali do Argentiny, učinil z obrany uprchlíků jeden ze základních kamenů svého osmiletého pontifikátu.



V sobotu, krátce poté, co dorazil do Atén na druhou část pětidenní cesty po Středomoří, která zahrnovala také Kypr, kritizoval Evropu za rozhádanost, kterou projevuje v otázce migrace, varoval před nebezpečím populismu a vyjádřil znepokojení nad ústupem demokracie ve světě.



Na Kypru, který byl jeho první zastávkou, papež odsoudil "otroctví" a "mučení", kterým často trpí lidé prchající před válkou a chudobou.



"Připomíná nám to dějiny minulého století, nacisty, Stalina," řekl při bohoslužbě za uprchlíky, která se konala v Nikósii, v rozděleném hlavním městě Kypru. "A my se divíme, jak se to mohlo stát."



František, který zařídil přesun 50 žadatelů o azyl z Kypru do Říma, si však nejtvrdší slova vyhradil pro řeckou část své cesty.



S odkazem na Atény, které jsou nejen rodištěm demokracie, ale kde si "člověk poprvé uvědomil, že má vlohy pro politiku", vyjádřil František obavy z toho, aby se rozčarovaní lidé nenechali zlákat "sirénami autoritářství", a varoval před populisty slibujícími populární, ale nereálná řešení.



V letech 2015-2016 prošlo Řeckem téměř milion lidí, z nichž mnozí utíkali před válkou v Sýrii. Zdaleka nejrušnějším vstupním místem byl ostrov Lesbos, na jehož březích se denně vyloďovaly stovky lidí na člunech a jiných vratkých lodích.



