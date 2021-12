Peníze zůstávají

7. 12. 2021 / Bohumír Tichánek

čas čtení 2 minuty

Od září 2018 byla v Česku zavedena nová sleva na cestování vlaky a autobusy. Dodnes se poskytuje dětem od 6 do 18 let, dál studentům do 26 let a důchodcům od 65 let, všem celoročně. Děti pod 6 let nadále zdarma. Další možnosti nabízejí cestujícím chytří dopravci.

Vláda Andreje Babiše si při zavádění slevy dala pozor na předchozí slovenské řešení. Tam byla už od 17. listopadu 2014 doprava zvýhodněna některým lidem, jako později u nás. Jenže jejich rozhodnutí nebylo dobře uvážené – nedali slevu, nýbrž přepravu zcela zdarma. Slovenská doprava zažila velký nápor. Bylo nutné přidávat vagony k vlakům, ale i tak se kvalita cestování v přeplněných vlacích zhoršila.