Co je dělnická třída?

6. 12. 2021 / František Řezáč

Produktivita práce roste, reálné mzdy klesají..

Produktivita práce roste, reálné mzdy klesají..





Dělnická třída ze společnosti symbolicky mizí, tvrdá práce není na očích, říká socioložka Nedbálková v knize, o níž referuje A2Alarm. Autorka definuje "dělnickou třídu" jako manuálně pracující menšinu, která se stále více feminizuje. Tichá dřina, to je prý hlavní znak tzv. dělnické třídy. Neuvěřitelné. Více než sto let poté, kdy se v nové Republice československé chopila moci sociální demokracie, strana, jež se chlubila vzdělaností svých členů, v níž značnou část členské základny tvořila tak zvaná dělnická aristokracie, tiskaři, kvalifikovaní dělníci z továren, které byly tehdy, řečeno dnešním slangem "hi-tech" se píše o "dělnické třídě" jako o těch posledních "makáčích" kdesi u pásů, v montovnách, na stavbách.



No jo, když vy jste neměli na škole marxák, pravil po přednášce Martina Škabrahy jeden postarší vysokoškolský učitel, jenž výuku marxismu-leninismu ještě zažil.







Mladí posluchači, taky vysokoškoláci, nic nepochopili, nedotčeni jakýmkoli filosofickým vzděláním. Nejde o to, že se jednalo o tzv. komunistickou ideologii. I při tom marxáku se mohli studenti a studentky něco dozvědět o myšlení, které přesahuje pachtění všedních dnů. A doplnit si vzdělání podle vlastního výběru.







To by měla udělat také socioložka(!) i další autorky a autoři, kteří plácají o "dělnické třídě" jako o zanikající menšině, která bude brzy nahrazena roboty či umělou inteligencí. A kdo vymyslí ty roboty a kdo je vyrobí? Ha!







Podle (nejen Marxovy) definice dělnické třídy jsou jejími příslušníky ti, kteří pracují za mzdu a jsou při tom, jak praví Marx, vykořisťováni majiteli výrobních prostředků. O tom můžeme polemizovat, můžeme to kritizovat, ale to je tak všechno, o s tím můžeme udělat. Prosím, zkuste si slovo "dělnická" nahradit slovem "pracující". A jsme někde úplně jinde.





Míra vykořisťování se právě u vysoce kvalifikovaných profesí zvyšuje a podíl na ziscích z hi-tech produktů se snižuje. Proto je například u konstruktérů firmy Siemens vysoká odborová organizovanost a platy, o nichž se českým tvůrčím pracovníkům může jen zdát. Zaměstnavatelé vědí velmi dobře, že je musí taky dobře zaplatit, ani není třeba stávkovat, jen trvat na kolektivním vyjednávání.





V ˇ"Česku" je komunistická ideologie zákonem zakázána. marxismus je denuncován jako příčina všeho toho "zla" z totalitní minulosti. O nějakém třídním boji se smí mluvit jen potichoučku. A podle toho to u nás vypadá. Kdejaký okresní fotbalista vydělává víc, než kvalifikovaný pracovník, chcete-li, dělník, a proto nejsou, nejsou, můžete si to přečíst na billboardech všude kolem. A to, co se jim tam nabízí v korunách, si přepočítejte na Euro. Vyjde vám možná právě výše německého průměrného důchodu. Hlavně se nedivit..!







