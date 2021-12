Tisková zpráva:

Babiš v koncích: Komise řeší špatně zapracovanou směrnici, která ho odhalí jako vlastníka

8. 12. 2021

8. 12. 2021

České úřady mají co nejdříve napravit špatné zapracování směrnice o praní špinavých peněz do české legislativy. Vyzývá k tomu pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který působí ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle Evropské komise Česko nesprávně přeneslo definici pojmu skutečný majitel a hrozí mu za to soudní spor.

Podle Komise česká úprava směrnice, která se promítla v zákoně o evidenci skutečných majitelů, brání tomu, aby registry skutečných majitelů shromažďovaly správné a přiměřené údaje o skutečných majitelích. A to je problém. V české úpravě totiž navíc figuruje termín koncového příjemce výhod, což je v rozporu s evropskou legislativou.

„Znát skutečného vlastníka firmy by mělo být naprostým standardem. Čeští úředníci už musí přestat kličkovat, nehrát si na člověka s koncovým vlivem a koncového příjemce výhod. U každé firmy musí být jasně uvedeno, kdo za ní stojí. Pro transparentnost jak dotací a výběrových řízení, tak samotných firem je to opravdu potřeba. Chci tedy vzkázat českým úředníkům: Už vám nebude koukat přes rameno Andrej Babiš, kterému tahle implementace vadila nejvíc. Je čas to uzavřít a zavést v rejstřících jednoznačného koncového vlastníka,“ říká Mikuláš Peksa.

Peksa kritizoval českou úpravu směrnice o praní špinavých peněz už letos v říjnu. Podle něj se její transpozice do českého práva přizpůsobila potřebám premiéra Andreje Babiše. „Není možné, aby si každý členský stát mezinárodně uznávané pojmy takto přizpůsoboval,“ vysvětluje europoslanec.

Evropská komise zaslala sedmi stránkový dopis českému ministerstvu zahraničí. České úřady mají dva měsíce na odpověď. Velmi pravděpodobně tak problémy staré vlády dopadnou na tu novou.

