Pomůže ČR polské diktatuře postavit na hranici železnou oponou nabitou 6000 volty? Češi to přece umějí!

9. 12. 2021 / František Řezáč

čas čtení < 1 minuta

píše František Řezáč. Při zprávě o tom, že ČR pomůže Polsku ženisty, mě napadlo tůto: https://www.ustrcr.cz/uvod/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice/usmrceni-statni-hranice-fotogalerie/





AČR má určitě se drátováním hranic zkušenosti. Technika je technika v každé době. Ženijně technická opatření, ŽTO byla svého času, asi do roku 1960, taky zátarasy s vysokým napětím 6000 voltů.







To by možná i u Běloruska zabralo. Možná je to deformace kluka, který žil léta u západní hranice.







Místo, abychom pomáhali uprchlíkům, budeme natahovat dráty a opravovat ploty. Tady bych rád slyšel, co si o tom myslí nová koalice, potažmo piráti.







Někdo by se jich měl zeptat. jestli to opatření taky zruší, jako povinné očkování...



