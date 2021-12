Kauza vědce „ve službách Číny“ aneb Zloděj křičí, chyťte zloděje

9. 12. 2021 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Web Aktuálně.cz nedávno zveřejnil sérií v textů, v nichž jejich autor Lukáš Valášek „demaskuje“ bývalého šéfa Centra globálních studií na Akademii věd Marka Hrubce jako údajného spolupracovníka Pekingu a čínské organizace podezřívané ze špionáže. Zdá se, že nová studená válka mezi Washingtonem a Pekingem se projevuje v jakési groteskní podobě také v české kotlině. Ono by to vše bylo komické, kdyby ovšem nebyl Hrubec odvolán ze dvou vedoucích vědeckých pozic a nebyla ohrožena svoboda jeho bádání. A to pouze na základě neschopnosti přijmout jiný než ortodoxní pohled na geopolitické dění.

Valášek Hrubcovi kupříkladu vytýká, že spolupracuje s think-tankem China-CEE Institute, který „někteří experti na Čínu podezřívají ze špionáže“ a že publikoval několik textů v čínském listu China Daily. Jednoduše řečeno: Valášek se snaží konstruovat příběh o českém vědci, který se zaprodává cizí nepřátelské mocnosti, aniž by jej z této činnosti přímo obvinil – a aniž by existovaly věrohodné důkazy o tom, že nějaký čínský think-tank provádí špionážní aktivity ve prospěch režimu v Pekingu.

Pokud toto ale tvrdí organizace Sinopsis, jež je štědře financována penězi amerických daňových poplatníků prostřednictvím "nevládky" National Endowment of Democracy (NED), nelze její soud logicky brát za bernou minci. Toto obvinění by měly posoudit nezávislé instituce; není přece možné, aby padaly hlavy za neprokázaná tvrzení. A i kdyby China-CEE Institute se sídlem v Budapešti byla nakrásně centrálou pekingských špionů, je snad Hrubcovo členství v akademické radě této organizace důkazem, že prováděl výzvědnou činnost pro čínskou vládu? Snad tím, že se zmínil i o pozitivních aspektech čínské role ve světě (jako by se snad aktivity jednotlivých států daly vykreslovat jen v černé, anebo v bílé barvě)? Bral snad Marek Hrubec nějaké peníze od oficiálních čínských orgánů či přímo od Komunistické strany Číny – či jednal na její pokyn nebo v jejím zájmu? Nikoliv.



A není to vše dokonale absurdní, když uvážíme, že server Aktuálně.cz zveřejnil reklamní text čínské společnosti Huawei, kterou západní rozvědky před časem také obvinily ze špionáže? Ostatně sám Valášek na svém domovském webu peskoval jednu českobudějovickou vysokou školu kvůli tomu, že vzala peníze od Huawei. Neměl by se tedy redaktor Valášek držet známého biblického přísloví o břevnu ve vlastním oku? Ať tak či onak, snahy o očernění názorových oponentů, že „slouží Komunistické straně Číny“, aniž by kromě několika tvrzení – s nimiž lze polemizovat, souhlasit či nesouhlasit, ale jež není možné sekernicky odsoudit jako činnost ve prospěch cizí velmoci – existovaly nějaké nezvratné důkazy, jsou odsouzeníhodné.



Pozoruhodná je rovněž reakce vedení Akademie věd ČR na obvinění publikovaná na Aktuálně.cz. To Hrubce promptně odvolalo ze dvou vědeckých pozic, přičemž mu nyní hrozí další možný postih. Výsledkem patrně bude, že z něj tato obskurní kauza vyrobí v Česku disidenta a on bude více spolupracovat se zahraničními (západními i východními) akademickými pracovišti, s nimiž dlouhodobě dělá výzkum. Jeho největším proviněním však bylo, že prakticky zastává tytéž názory jako generální tajemník OSN António Guterres nebo další vrcholní představitelé OSN. V českém prostředí, ať už hovoříme o mediální či akademické scéně, zjevně nejdříve musíte režim v Pekingu povinně odsoudit a nadto zastávat jednotou ideologickou linii (Sinopsis). A pokud se tomuto mustru nepřizpůsobíte, hrozí vám kariérní pád.



A když už se Aktuálně.cz a Sinopsis stavějí do role morálních sudích, samy by měly mít čisté svědomí. Nejenže nepřicházejí s jediným hmatatelným důkazem o Hrubcově podvratné činnosti (sic), ale na rozdíl od Hrubce pobírají finance z cizích států. Aktuálně.cz navíc pokrytecky odsuzuje domnělou Hrubcovu spolupráci s pekingskými a zároveň se neštítí vzít peníze od čínské firmy, která je rovněž obviněna ze špionáže ve prospěch Pekingu. Jak absurdní a jak české!

