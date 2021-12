Škola chrou

9. 12. 2021 / Petr Haraším

Děti a škola v době, kdy trestně stíhaný Babiš nekoná. Nekoná, neb koná zákulisní techtle mechtle k dobytí Hradu. Vše ostatní je mu šumák. Jedině dobytí Hradu mu skýtá imunitu za provedené těžké zlobení. A pan Fiala? Ten se třese před karikaturou prezidenta v prezidentráriju. A pan Gazdík? Ten plánuje nové maturity v budoucnu a současnost umí jen v rovině: „Nezavřeme, neprodloužíme prázdniny a povinně neočkujeme“. Zkuste se zeptat u další vlny, budeme snad vědět víc. A prezident Zeman? V péči desítek soukromých ošetřovatelů dál šíří zlo, nenávist a lži. Mstí se všem občanům za fakt, že ještě žije





Dnes jsme měli ráno menší slávu. Všichni tři studenti a studentky po několika týdnech vyrazili do školy. Nikoli že by byli leniví a školy bojiví. Stačil k tomu prostý fakt. Planety byly vhodně nakloněny a vyskytl se den, kdy ve třídách nezavládl covid. Tak se i stalo, že do školy mohli a směli. Nekompromisní ministr Plaga neustupuje a nechává děti ve školách totálně promořit. Vláda politické změny na to nesměle kouká a směle přitaká.

Jistě si každý může dohledat, co nadějní politici říkali před začátkem školního roku. Už nikdy nezavřeme školy. Neobětujeme budoucnost dětí a podobné nezodpovědné kecy. Co jiného od politiků také čekat. A nákaza se u dětí ve školách nešíří. To je jasná věc. Dokonce Nielsen školám vyhrožuje trestním stíháním, pokud budou postupovat dle nařízení vlády této země. Pravda, ta nařízení jsou leckdy zmatená, ale…A advokátní kamora mlčí a tupě kouká. A roušky ať nenosí. Poslední statistická data dala ovšem jasnou odpověď, jak je to s šířením covidu a mutací delta ve školách. Ze škol pak nákaza volně plyne do domácností k rodičům a prarodičům. A Válek navrhuje omezit zbytnou péči v nemocnicích, testovat všude a nasadit monoklony. Jedině tak vlny zdoláme. Žádné předcházení problémům, jen ostudné návrhy na nefunkční řešení. Omikron se k nám prý velmi těší. Bude to tady mít velmi snadné.

A co přivedlo v této vlně studenty k nanicovaté hybridní výuce? Bylo to snad. Druhé a další konečné premiérovo vítězství nad covidem? Nebo snad. Právnické výhrůžky právníků ze Zdravého fóra. Nebo snad. Dopisy Pitomiovy SPD do škol, aby ředitelé nedodržovali vládní opatření? Nebo snad. Landovo špendlíkové šílenství? Nebo snad. Předvolební sliby opozice a opozice o bájné anglické cestě či o nikdy nezavření škol?

Kdysi byly školy otevřené a vyučování ladné a šťastné. Pak přišlo distanční studium se všemi problémy ale i výhodami. A nyní?

Nyní to bylo tak. Nejprve se školáci a studenti dozvěděli, že pokud mají rýmu, kašel či horečku, tak ať do školy raději ne a nemíří. Zodpovědní rodiče vyhověli, nezodpovědní byli prostě nezodpovědní. Kolik statečných a hrdých disentních antivax rodičů nenechalo své děti 12+ očkovat? Kolik? Kolik jsme zaplatili v tvrdé měně zvané lidský život? Hloupě a s úšklebkem kremelského trolola pak antivax rodiče zírali do prázdných tříd, kde jejich ratolesti roznesly covid a s covidem i možnost potácení se v dlouhém covidu? Kdo to roznesl? Naše dítě nikoli, nic nám nedokážete… říká paní Tmářová. Očkování stejně nefunguje, vždyť se nakazí i očkovaní. A jak se bude stavět nezodpovědná statečná paní Tmářová ke svému dítku, které po prodělání covidu bude hlásit postcovidové problémy? Problémy, problémy dosti závažné, které mu způsobil dezinformacemi nasáklý a opojený rodič? A nejen své ratolesti, ale i dalším dětem. Co asi řekne? Nesmysl, nic nemáš, si nevymýšlej. Žádný dlouhý covid není, nebude a očkování před ním nechrání, i kdyby snad i byl. Že nespíš? Že špatně dýcháš? Že méně slyšíš? Že nenacházíš někdy vhodná slova? …

Víc než měsíc je škola terčem posměchu, semeništěm nákazy a terčem politických ňoumů všech politických politiků. Nakažení kantoři, přeci nebudeme nikoho nutit k očkování, nakažené děti 12+, také je nemůžeme přeci nutit a prázdné třídy školy, kterou přeci nemůžeme zavřít a upírat dětem vzdělání. A že za katedru musí školník, uklízečka, vrátný? Ve třídě není ani polovina dětí a ostatní jsou doma, to nikomu až tak moc nevadí. Ty, co jsou doma, ty ať se učí, jak chtějí. Až přijdou do školy, tak s nimi zúčtujeme, vždyť se měly doučit samy.

Jeden nakažený ve třídě. Druhý nakažený. Třetí. Hygiena nespí, ale Landa útočí. Pátý , šestý, sedmý nakažený. Ředitel neví. Paní třídní neví a píše, buď děti ať přijdou, nebo ať nechodí. Kdo chce, může, a kdo nechce, nemusí. Osmý, devátý, desátý nakažený v jedné třídě. Nákaza je tak rozšířená, že rizikové kontakty jsou prakticky nevyhnutelné a dějí se denně. Je rizikový kontakt ve třídě, když je nakažen jeden, dva, tři… pět školáků? A co pak? Hygiena radí a doporučuje, aby byly děti doma. Pokud se tedy nějaká hygiena vůbec ozve apokud ji ještě vůbec někdo poslouchá. Učitel a ředitel neví. Rodič ať se rozhodne sám. Má doma zůstat i naočkovaný žák? Má, nebo nemá?

Distanční výuka na vrcholu pandemie by pomohla, ale slíbili jsme něco jiného, a tak budeme obětovávat děti. Kolik vás dnes bylo ve škole? 10, 17, 12, 20, 10. Sem tam se povedla online hodina, ale oproti poctivé distanční výuce jich bylo opravdu málo.

Vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou. Gazdík podlehl Plagovi. Gazdík doufá, že školy se zavřou až jako poslední. Až po fabrikách, cestách, nemocnicích a hřbitovech. V příštích vlnách musíme být připraveni na distanční studium. Tak proč ne dnes, kdy je počet nakažených nejvyšší za dobu covidu a nákaza se šíří od dětí? Budeme připraveni na Omikron? Pochybuji.

Šéf spolku Pedagogická komora pan Sárkozi obvinil ministra Plagu, že absurdním trváním na provozu škol může za mnohé mrtvé v této vlně. A co z toho plyne? Velké množství dětí je v karanténě. Část se musí učit prezenčně, část distančně a část se neučí. Naočkovaní i nenaočkovaní učitelé jsou covidoví a sotva zvládají učit těch pár dětí ve škole. A to jen proto, aby školy zůstaly naoko otevřené. Jinak řečeno, je to totální chaos. Ředitel nemůže poslat žáka do karantény, to může jen hygiena. Hygiena se ozve za týden a pošle někdy tolik, jindy tolik a někdy i celou třídu. Hybridní výuka je to nejhorší, co se dá ve školství provozovat. Věděla to opozice i koalice, věděli, že čísla rostou a že bude nutno něco dělat. A co se udělalo? Řeklo se, že se dělat nic nebude a že se bude učit jen prezenčně.

Aktuálně politici, politici vládní, politici zatím nevládní a politici hejtmanští přenechávají vyřešení situace na ředitelkách a ředitelích škol. Vždyť to tak krásně zní: „školy nedáme, nezavřeme, vzdělání je priorita“. Tolik asi k politické odvaze a odpovědnosti u nás v postruské gubernii. V postruské gubernii, kde politické dění řídí nesvéprávná uměle ozubená latimérie prapodivná v rybníčku za plexisklem. Neodpovědná osoba, které se klaní všichni noví ministři i samotný nový nadějný premiér „Blažek“.

A právník Nielsen vážně hovoří o apartheidu v našich školách a stupidně slibuje trestní stíhání ředitelů. Asi má políčeno na státní vyznamenání za statečnost, na plaketu za boj o svobodu smrtících dezinformací a navrch i na kremelskou medaili za zásluhy.





