Hnutí DUHA: Jaká je dobrá a špatná zemědělská praxe? Záznam a prezentace z webináře

9. 12. 2021

Od roku 1982 zmizela z české zemědělské krajiny třetina polních ptáků. Po vstupu do EU a zapojení se do SZP se tento negativní trend zrychlil. Mizí druhy vzácnější, ale i ty dříve naprosto běžné, jako je např vrabec domácí nebo vrabec polní. Od začátku sčítání ptáků v roce 1982 poklesla například populace koroptve polní a čejky chocholaté o 80 procent nebo hrdličky divoké o 60 procent. Chocholouš obecný či linduška luční dokonce téměř vyhynuli. Zásadní roli hraje zejména krajinná struktura, jak ukázala studie českých vědců, která srovnávala hraniční oblasti Česka a Rakouska. Díky menším polím jsou počty ptáků výrazně početnější v Rakousku.očně dochází ke ztrátě až 21 milionů tun ornice v hodnotě minimálně 4,3 miliardy korun (s dalšími náklady na odstranění škod jde až o 10 miliard korun). Vodní erozí je stále ohroženo 52 % zemědělské půdy, přičemž 16 % je ohroženo extrémně. Větrnou erozí je pak ohroženo 23 % půdy. Riziko vodní eroze se bude s postupující klimatickou změnou dále zhoršovat, až dvojnásobně do roku 2030. Ročně jsou zaznamenány stovky erozních událostí v monitoringu eroze, jde však pravděpodobně o pouhý zlomek událostí. Ke zvýšené degradaci a odnosu půdy přitom vede zejména nadměrné pěstování erozně nebezpečných plodin, jako je kukuřice, pěstování rozsáhlých monokultur nebo chybějící přírodní bariéry mezi poli v podobě mezí či remízků. Utužením je v ČR ohroženo kolem 40 % zemědělských půd.