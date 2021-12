Ta dnešní demoška chytráků, co nepotřebujou kyslík

12. 12. 2021 / Radek Mokrý

protože kyslík je pro vakcinované blbce. Průvod Prahou byl větší než média uvádějí. Podle záběrů průvodu po nábřeží a podle mých zkušeností demonstranta se nebojím odhadu kolem 10 tisíc lidí. Lidé v průvodu naplnili nábřeží i most a protilehlou nábřežní komunikaci. To je znamená, že lidí opravdu hodně. K průvodu asi čtyřtisícovky demonstrantů se spontánně přidává nevídané množství kolemjdoucích.





Tvrdím, že se tu rodí něco nového, píše Radek Mokrý. Že trvalá nespokojenost několika velkých skupin či vrstev obyvatelstva vedla k tomu, že našli společnou řeč. Jen samotní antivaxeři, antirouškaři a spol. by takhle velký průvod nedokázali naplnit ani zaplatit.







Akce spolku Chcípl pes mají vzestupnou popularitu, připomíná mi to Milión chvilek pro demokracii naruby.







Někdy mám takový dojem, že si pronajímají i stejné pódium a techniku :-)









Pozn. JČ: Trojdávková vakcína se téměř zcela určitě stane vícedávkovou, protože je zjevné, že se budeme muset nechat přeočkovávat každého půl roku. Jsem velmi rád, že nás vakcíny zachránily. Geniální akce vědců, na niž je lidstvo právem hrdo.



Těžko říct, jaké hnutí by se z téhle nespokojenosti dalo uplácat, záleží nejen na přísunu peněz, ale i na tom, zda se trojdávková vakcína od Pfizeru nestane čtver a více dávkovou. Rozhodně to nebude hnutí levicové ani středové, to se vsaďte.