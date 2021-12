Kauza Lipavský: Pokud Fiala Zemanovi ustoupí, stane se z něj v očích ulice "mrtvej Homolka"

13. 12. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Fiala už Zemanovi ustoupil mnohem více, než si může politicky dovolit. Pokud bude pokračovat, začne být vnímán jako jeho podřízený a poskok.

V sobotu krátce po setmění jsem na chodníku narazil na rozhádanou dvojici. On ji zasypával těmi nejsprostšími nepublikovatelnými urážkami, jaké by gentleman v přítomnosti ženy, natožpak partnerky, nikdy nevyslovil. Ona se snažila ho konejšit, vztekle odcházejícího jemně chytala za lokty kabátu a vůbec ukazovala, že je dokonale sžita s rolí hulvátovy fackovací panenky.

Inu, jako jako naše vláda.

Podle víkendových zpráv médií zvažuje Fialův kabinet příští týden dva možné postupy v situaci, do níž se sám vmanipuloval. Buď dojde ke jmenování vlády co nejdříve a Jan Lipavský "bude řídit ministerstvo zahraničí z postu prvního náměstka", dokud ústavní soud nerozhodne o kompetenční žalobě, nebo - což prosazují Piráti - bude podána žaloba a až do jejího dořešení nová vláda úřadovat nezačne. Větší šanci má údajně první varianta.



Tak si to shrňme. Člověk, který v roce 1998 vyjádřil zcela jasně, že prezident nemá právo kádrovat ministry, jež mu premiér předloží, si vymyslel svévolný protiústavní způsob, jak rozklížit nastupující Fialovu vládu. Poté (spekuluji) kmotr Blažek a spol. přišli za Fialou s tím, že mají "na Zemana kontakty" - a když se před ním celá vláda poníží nesmyslným a bezprecedentním představením u akvária, určitě si to rozmyslí, my ho přece známe.

Defilé proběhlo dle plánu. Na konci rituálu, který voliči vnímali přesně tak, jak byl zamýšlen - jako demonstraci podřízenosti vlády uzurpátorskému Zemanovi - zatímco "expertky" na politiku Černochová a Pekarová Adamová horempádem okřikovaly nespokojence, že "přece nemůžeme válčit s prezidentem" - se svět dozvěděl přesně to samé, co na počátku celé ostudy: Zeman prostě Lipavského ministrem nejmenuje a nejmenuje, protože bagr. A just ne. Trhněte si.

Malá vsuvka: Petr Fiala kdysi v Brně zakládal malý konzervativní think tank Centrum pro studium demokracie a kultury, který se profiluje jako pokračování aktivit z disentu - a v tomto rámci se důrazně vymezuje proti autoritářským a totalitním tendencím. Na rozdíl od textové produkce CDK nicméně Fiala v praxi v konfrontaci s autoritářstvím zatím předvádí výkony, s nimiž by demokracii nikdy doopravdy neobhájil. Martin C. Putna byl zase jednou podle svého zvyku krutě přesný.

Pakliže Fiala přistoupí na model jmenování vlády před podáním žaloby, sníží své šance na úspěch ve věci kompetenční žaloby. A není vyloučeno, že pak Piráti odejdou z vlády, což je přesně to, čeho chtěl Zeman docílit. A upřímně, po sebemrskačství před akváriem, které z kandidátů na ministry udělalo ponížené pitomce a z Lipavského dokonce žáčka na hanbě, který za trest nesmí se třídou do kina, by se jim nikdo nemohl ani v nejmenším divit.

Takže uvidíme, zda profesor politologie dobrovolně strčí hlavu do chomoutu normalizačního inženýra politické ekonomie a předvede se jako jeho vazal, nebo bude mít dost odvahy jít do přímé konfrontace.

"Lid" totiž přihlíží celému představení - a odjakživa instinktivně vnímá na prvním místě vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Fiala je v parlamentní republice Zemanovi politicky nadřazen, jenže se tak až do této chvíle nechová. Buď si důrazně prosadí svou a obhájí své postavení, nebo se pod vlivem své osobní slušnosti a obmyslných našeptávačů z kmotrovského křídla ODS rozhodne, že mu taková konfrontace "za to nestojí". Ale pak v očích "lidu" prohraje vše ještě před tím, než vůbec nastoupí do úřadu. Bude definitivně za slabocha. Ceremoniál jmenování vlády to jen veřejně stvrdí. "Touto velkou parádou děkujeme za osud, že my ještě v konzervách nejsme doposud."

Každopádně jen on sám - a nikdo jiný - rozhodne, jak to s ním politicky dopadne.

