Španělsko: 58 mrtvých, Polsko téměř 700

16. 12. 2021

Číslo R, definující nakažlivost koronaviru, má varianta omikron někde mezi 3 a 5, upozorňuje britská expertka Dr. Susan Hopkins. Varianta delta měla nakažlivost cca 1,1 - 1,2.



Jaký je rozdíl mezi proočkovanou a neproočkovanou zemí, ptá se reportér listu Wall Street Journal Drew Hinshaw.

Want to see the difference vaccines make?



Poland is 54 % vaccinated, Spain 80%. Similar size populations. Neither hugely locked down.



Spain is recording an almost identical number of cases. (26,136 a day). But nearly 700 Poles died yesterday. In Spain? 58. https://t.co/NcEBweNYRv