Omikron se množí v bronchiálních tkáních sedmdesátkrát rychleji než předchozí varianty

16. 12. 2021

Bylo zjištěno, že omikron se rozmnožuje v průduškách, tedy v hlavních trubicích z průdušnice do plic, sedmdesátkrát rychleji než předchozí varianty koronaviru. Zjistilo se to testováním vzorků tkáně získané z průdušek. Zřejmě to vysvětluje rychlé šíření nákazy omikronu.



Vědci také zjistili, že se omikron rozmnožuje desetkrát pomaleji v tkáních plic, což by vysvětlovalo mírnější průběh choroby, kterou způsobuje. Michael Chan Chi-wai, který vedl výzkum, však varuje, že je nutno tento výsledek interpretovat opatrně, protože vážnost průběhu choroby není určována pouze tím, jak rychle se virus rozmnožuje, ale také imunitní reakcí pacienta a zejména tím, zda dojde k přehlcení imunitního systému a k vzniku tzv. cytokinové bouře.

"Je také nutno si uvědomit, že nakažením velkého množství lidí může velmi nakažlivý virus způsobovat vážnější průběh choroby a více úmrtí, i když virus sám je méně patogenní. To znamená, vzhledem k tomu, že se omikron částečně dokáže vynout imunutě získané očkováním i dřívější nákazou, je jeho hrozba závažná."







Jeremy Kamil, profesor mikrobiologie a imunologie na Louisiana State University Health Shreveport, poukázal na to, že delta, o které se ukázalo, že je patogennější, se také rozmnožuje v plicích pomaleji. ZDE









- Počet nákaz v Británii dosáhl rekordního množství 78 610 denních infekcí, rychle se šíří varianta omikron.



- Ukrajinská vláda prodlouží karanténní opatření o další tři měsíce, do 31. března, v důsledku velmi malé míry očkovanosti v zemi.



- Kanaďanův vláda ve středu doporučila, aby necestovali do zahraničí, pokud to není životně důležité.



- Polsko začalo omezovat vstup do restaurací pro neočkované jen na 30 procent kapacity podniků.



- Itálie zavádí od čtvrtka přísnější omezení pro všechni příchozí cestující. Všichni budou muset mít test na koronavirus a neočkované osoby budou muset jít na pět dní do karantény.



- Polsko registrovalo 660 denních mrtvých a 24 000 denních nákaz.



- Vánoční setkání budou zřejmě muset být omezena, protože omikron zřejmě způsobí zvýšení počtu úmrtí v Evropě, i pokud se ukáže, že má mírnější průběh, varuje Evropské středisko pro prevenci nemocem a pro jejich zvládání.



Podrobnosti v angličtině ZDE https://www.theguardian.com/world/live/2021/dec/15/covid-news-live-omicron-probably-present-in-most-countries-us-death-toll-passes-800000?filterKeyEvents=false&page=with:block-61ba35518f084998b548545f#block-61ba35518f084998b548545f



